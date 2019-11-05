韓國瑜在北農期間以中國獼猴桃冒充奇異果？ 柯P瞪眼︰有生意頭腦

台北市議會總質詢，台北市長柯文哲出席備詢。（記者王藝菘攝）

2019-11-05 17:31:12

首次上稿17:19

更新時間17:31（新增北農回應）

〔記者沈佩瑤、楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲曾誇國民黨總統參選人韓國瑜是個人才，還說韓讀很多書，比大家想像中有料，但民進黨台北市議員簡舒培今在議場質詢時，公布韓國瑜擔任台北農產公司總經理期間，和中國簽署的12項MOU，原預計賣出828噸，卻僅賣出87噸，反而還大買284噸，遠多於原本預計的175噸。最誇張是，簡舒培痛批，外傳北農向中國買獼猴桃混充澳洲及紐西蘭奇異果，再一起賣出去，魚目混珠騙人，問柯還認為韓國瑜是優秀的人才嗎？柯瞪大眼直呼「進口中國冒充紐西蘭這很厲害，我還沒想到這招，表示價差可賺很多錢，很有生意頭腦」。

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對此，北農總經理翁震炘表示，這不是在他任內發生，他不清楚；北農主秘路全利則表示沒有評論。

柯文哲下午赴議會市政總質詢，簡舒培痛批韓國瑜擔任北農總經理期間，該賣給中國的貨都沒賣出去，跟中國買的又比預計還買得多，主要買了白蘿蔔與獼猴桃（奇異果），柯傻眼碎念「我們自己不是有生產？奇怪，我們不需要跟大陸買水果啊」。

簡進一步問，北農應該要幫台灣農民解決問題，但卻向中國進這麼多農產品，這樣合理嗎？柯回應，北農實際操作他不曉得，不知道北農買了甚麼。

簡舒培質疑，2014年韓國瑜與中國簽了很多MOU，當時中國種了很多獼猴桃，當地農民抗議賣不出去請政府出面相救，結果北農進口大量中國獼猴桃，外傳出中國獼猴桃混在澳洲及紐西蘭奇異果再賣出去，韓國瑜騙人很厲害，幫中國農民解決問題，假裝成紐西蘭奇異果賣給台灣人，這樣還算是優秀的人才嗎？

聽到柯文哲回說「北農是獨立公司，不管它的實際營業，看他們辦公室要不會回應。」簡舒培不滿指出，北市府是大股東，市府有24％股權，柯則再度強調，北農是獨立公司，市府不會干擾細節，「不過進口中國的冒充紐西蘭這很厲害，我還沒想到這招」。

柯回應讓簡沒好氣又問，若是你會這樣做嗎？柯苦笑說，「這表示價差可以賺很多錢，你再罵下去，農委會也是大股東，大家都有分」。

簡舒培說，北農成立應該是要解決台灣農產品，解決台灣問題，但卻是在幫中國賣水果，口口聲聲說要照顧農民，照顧的卻是中國農民，她要求北農應對販售給中國農產品有所規範。

對此，柯文哲回應，他覺得韓國瑜蠻有生意頭腦的，他還不曉得大陸有生產奇異果，相關細節要給北農回答。最後柯也承諾會要求北農對簽定MOU要有所規範。

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