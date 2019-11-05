台企銀總經理驚爆偷吃女秘書 蘇貞昌：不知道這件事

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行政院長蘇貞昌說明梧棲漁港濱海藝術廣場改善工程。（記者張軒哲攝）
〔記者張軒哲／台中報導〕現任台企銀總經理施建安爆出桃色糾紛，由於施建安是行政院長蘇貞昌倚重的公股CEO，蘇貞昌上午出席梧棲漁港濱海藝術廣場改善工程動土典禮受訪，他指稱不知道此事，直接跳過此問題。
蘇貞昌上午出活動前先受訪，媒體記者第一個問題就詢問施建安捲入與已婚女秘書的桃色糾紛。蘇貞昌表示，自己不知道這件事，由相關部會去處理。
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