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蘇揆喊「執行死刑」 法務部長：沒有時間表

對於蘇貞昌喊執行死刑，法務部長蔡清祥今表示沒有時間表。（記者黃捷攝）

對於蘇貞昌喊執行死刑，法務部長蔡清祥今表示沒有時間表。（記者黃捷攝）

2019-11-05 11:13:19

〔記者黃捷／台北報導〕行政院長蘇貞昌上月25日備詢時強調「死刑定讞就該執行」，並點名翁仁賢縱火案、小燈泡案「罪惡天地不容」。不過，事隔一週法務部仍無動靜，部長蔡清祥今表示：「沒有一定的時間表」。

蔡清祥說，死刑確定的案件一向採取非常審慎的態度來審核，法務部訂有審核死刑案件執行的實施要點，必須就每個案子審酌有無再審、非常上訴、聲請大法官會議解釋、總統特赦等各種狀況。

蔡清祥強調，每個案子內容不同，所花的時間也不一樣，且不是只有法務部做決定，其他機關各有各個職權，並依照每個案子狀況審慎審查，沒有一定的進度，也沒有一定的時間表，不會特定哪個案子加快或變慢，一切按照法律規定。

蘇貞昌點名的兩個案件，第一為2016年2月7日發生在桃園的縱火案，男子翁仁賢因對家人積怨已久，趁父母、親友等16人除夕圍爐時，持汽油進屋縱火，造成6人死亡、4人灼傷，歷經一審、二審、更一審後，最高法院在今年7月10日判死定讞。

另一起案件則是2016年3月28日的「小燈泡案」，男子王景玉使用大剁刀當街砍斷4歲女童的頸部，導致女童身首分離，由於他罹患思覺失調症，一、二審均獲判無期徒刑，全案目前更一審審理中。

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