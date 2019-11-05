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台灣本土社團力挺蔡英文連任 籲獨派團結支持本土政權

台灣國家聯盟等本土社團，呼籲明年總統選舉支持蔡英文連任。（資料照）

台灣國家聯盟等本土社團，呼籲明年總統選舉支持蔡英文連任。（資料照）

2019-11-05 11:21:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣國家聯盟等多個本土社團今日召開「支持蔡英文總統連任」記者會，呼籲明年總統選舉支持蔡英文連任，讓民主、自由、主權維持下去，部分獨派人士應放下私人恩怨，團結讓本土政權能夠繼續執政。

台灣國家聯盟總召吳樹民強調，本土社團憂心台灣民主自由的前途，雖然蔡英文總統民調越來越高，但追求民主自由不要像煙花一樣，放出去就熄滅了，民主自由必須靠本土政權執政，才有辦法維持下去。

吳樹民表示，要呼籲台灣派對蔡英文總統不滿的人，必須看大局、看未來，不能像放煙火一樣，不開心就要放棄，要支持蔡英文總統連任，民主自由才有辦法維持。

台灣新世紀文教基金會董事長陳隆志指出，這次大選決定台灣能不能繼續發展，決定能否成為自由民主正常化國家，蔡英文對一國兩制強烈表達「不可能」三個字，是最好的總統人選，在中國強力壓逼下，台灣人絕對不能放棄。

陳隆志提及，蔡英文總統曾說過如果選擇放棄，那麼世世代代台灣人將不會有民主、自由、主權，台灣人將一無所有。所以台灣人要做蔡英文總統的後盾，向中國威權專制說不，台灣要做一個海洋國家，支持蔡英文連任未來才有可能成為台灣國。

前司法院長姚嘉文強調，要支持保衛主權的蔡英文總統，不要去支持說主權是無聊的那種人，台派有一些人不斷說不要支持蔡英文，背後原因令人擔心，所以他要站出來，堅定表明支持蔡總統連任。

台灣國家聯盟執行委員陳南天提及，台灣有許多真正辛苦的老百姓，民進黨的民代可以向總統進言，也要呼籲對蔡英文不滿的團體，可以團結起來支持蔡英文，這次若勝利才能走出新道路，才有可能建立新國家。

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