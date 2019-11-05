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當豬要開心！ 海委會暖心關懷「台灣豬」文宣超逗趣

海洋委員會在臉書發文暖心關懷「台灣豬」，加強宣導防疫工作。（圖擷取自海洋委員會臉書）

海洋委員會在臉書發文暖心關懷「台灣豬」，加強宣導防疫工作。（圖擷取自海洋委員會臉書）

2019-11-05 12:20:55

〔即時新聞／綜合報導〕非洲豬瘟肆虐，台灣鄰近亞洲疫區也不鬆懈，加強宣導防疫工作。海洋委員會昨（4日）在臉書PO文表示，「這陣子，豬很難開心了」，提醒國人注意肉食品運輸問題，「讓我們台灣的豬繼續開心」。

「當外國朋友都在生病的時候」怎麼辦？海洋委員會分享，「當豬呢，最重要的是開心」，這陣子在韓國、日本及馬來西亞各處驗出非洲豬瘟，日本機場今年被相繼驗出77件旅客攜帶豬肉製品含有病毒，在韓國也有中國旅客攜帶豬肉含病毒入境，甚至在馬來西亞有中國進口的罐頭驗出非洲豬瘟。

海洋委員會說，「這陣子，豬很難開心了」，根據世界衛生組織日前表示，鑑於非洲豬瘟全球性迅速蔓延，4分之1的豬將被宰殺銷毀！且傳染力極強，目前無藥可醫。

海洋委員會提醒，台灣目前為止雖然尚未傳出豬瘟疫情，但周邊國家均一一被病毒入侵，呼籲全體國人不郵寄外國肉類產品，出國旅遊回國前一晚多注意是否有肉類食品，互相提醒處處小心，「讓我們台灣的豬繼續開心」。

海洋委員會還大玩流行梗，在留言處表示「別想躲過多重米格魯的鼻子，經過多重次的確認」、「確認過眼神」，趣味文宣吸引大批網友分享，也有網友大讚「感謝您們，辛苦了！」、「謝謝！您們守護台灣豬」、「感謝護國神犬及堅守崗位的每位第一線人員台灣有你們真好」。

海洋委員會小編大玩流行梗，獲得網友讚聲不斷。（圖擷取自臉書）

海洋委員會小編大玩流行梗，獲得網友讚聲不斷。（圖擷取自臉書）

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