挺英抗中！「守民主護台灣大聯盟」將成立 12/7高雄大遊行

至少17個團體組成的「守民主護台灣大聯盟」，自本月中旬起將舉辦守護台灣民主、聲援香港反送中的大型晚會、遊行與音樂會等活動，並挺蔡英文總統競選連任。（資料照）

2019-11-05 10:01:22

〔記者李欣芳／台北報導〕明年初總統大選只剩2個多月，本土勢力抵抗中國威脅、守護本土政權的活動一波接一波。民進黨、台聯、台灣基進、社民黨等泛綠政黨及台灣之友會等本土社團至少17個團體組成的「守民主護台灣大聯盟」，自本月中旬起將舉辦守護台灣民主、聲援香港反送中的大型晚會、遊行與音樂會等活動，並挺蔡英文總統競選連任，12月7日則直搗國民黨總統參選人韓國瑜高雄執政大本營舉辦大遊行。

由台灣之友會總會長黃崑虎擔任總召集人的「守民主護台灣大聯盟」，11月10日將號召2、3000人在台北國際會議中心盛大成立，蔡英文將與會致詞。聯盟認為明年總統大選對台灣相當關鍵，由於香港局勢轉趨緊張，為對抗中國威脅，聯盟經商議後將展開系列活動。

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守民主護台灣大聯盟11月16日到12月1日將在萬華剝皮寮舉辦台港民主運動展，規劃展出香港反送中運動等圖像，11月17日將在自由廣場前舉辦「撐香港，要自由」演唱會，聲援反送中運動，規劃邀請歌手大支、滅火器等樂團表演，並擬邀香港民運人士參與。

鑑於今年是美麗島事件40週年，大聯盟規劃12月7日重回當年美麗島事件發生地舉行大遊行等活動，這項「守民主護台灣祈禱會暨遊行」活動預計當天下午3時於高雄中山一路與民生二路口集合，4時開始遊行，將沿著民生二路、中華三路、中正四路、中山一路至大同路交叉口止。

遊行後，當天晚間6時將在高雄中山一路與大同路口舉行祈禱會。晚會首先由高雄長老教會高雄中會牧師帶禱，黃崑虎則將代表守民主護台灣大聯盟致詞，祈禱會將邀請40年前曾參與高雄美麗島遊行而爆發嚴重衝突事件的受難者與辯護律師代表短講，並播放當天衝突事件的珍貴照片與影像。聯盟幹部表示，面對中國紅色勢力的脅迫，盼藉由系列活動加強台灣民眾守民主、護台灣的決心，並且力挺蔡英文連任。

「守民主護台灣大聯盟」即將成立，決定舉辦系列守民主護台灣活動，並挺蔡英文總統競選連任。圖為守民主護台灣大聯盟提供。（記者李欣芳翻攝）

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