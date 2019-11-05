蔡賴將掀底牌？週刊爆「她」掌兵符操盤大選

日前蔡英文與賴清德同框輔選後，傳出「蔡賴配」呼聲。（資料照）

2019-11-05 08:05:29

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選接近，力拚連任的總統蔡英文，第一個縣市競選總部11月16日率先在高雄成立，17日同步成立全國競總與台北市競總，其他各縣市競選總部之後陸續成立。週刊報導，小英率先在高雄成立競總，具有直搗黃龍意味。日前「蔡賴」台南同框輔選後，黨內研判「蔡賴配」可能成形，競選總部主委任務目前未定案，而總統府秘書長陳菊目前呼聲高，可能連莊操盤大選。

《鏡週刊》報導，蔡英文高雄競總地點位於鳳山市議會旁，也是2014年陳菊連任成功的競總所在地，目前正加緊施工。基層下達動員令，16日當天預計聚集超過3萬人，展現團結勝選氣勢。

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報導提到，全國競總成立只剩一個多星期，但小英競總主委仍懸而未決，其實和與副手人選未定有關。

蔡陣營人士透露，總統初選後，因蔡英文和賴清德互動不多，原本規劃賴清德若未當副手，將勸他擔任競總主委，近期蔡賴合作機會轉濃，雖然還未鬆口，但近日可能就會掀牌，因此競總主委也持續懸空，保持彈性。

都刊報導，蔡英文全國競總主委人選未拍板，總統府秘書長陳菊呼聲高。（資料照）

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