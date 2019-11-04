國民黨金門縣立委提名登記截止 陳玉珍、李應文2搶1

國民黨金門縣議員李應文（左）今天帶著一百多萬元現金，前往縣黨部辦理立委提名登記。（記者吳正庭攝）

2019-11-04 22:56:09

〔記者吳正庭／金門報導〕國民黨金門縣黨部第10屆金門縣立法委員黨內提名登記作業今天截止，計有現任立委陳玉珍、縣議員李應文先後完成登記程序。縣黨部主委石兆瑉說，資格審查後，將依程序展開協調，若協調不成再辦理民意調查，依民調結果，提報勝出者作為建議提名人選，報請黨中央提名協調小組，轉中央常務委員核議通過。

繼陳玉珍日前完成登記，李應文在截止日，帶著130萬元前往縣黨部辦理登記，其中110萬元是參加初選的費用，20萬元是李應文繳給縣黨部的政治獻金。

請繼續往下閱讀...

李應文說，心情五味雜陳，因為登記是11月2日至4日，時間很倉促，且橫跨周六、周日，根本沒辦法領錢，還好好朋友夠多，大家相挺，這是大家集資幫他先出的錢，還是要還的，但也真的讓他體會到：「這是有錢人玩的政治」；不過，李應文也強調，不論結果如何，一定會尊重黨的機制，因為這就是原則，不能變來變去的原則。

議會裡常有高火力表現的李應文，多年來累積相當能量，稍早傳出他準備「走自己的路」，很多鄉親勸他不要做違反黨規則的事，甚至還有重量級的「地方人士」出面力阻；聰明如李應文，果然很快調整步伐。

縣黨部主委石兆瑉說，上任後首要的工作就是儘快推出一位具勝選實力的人選參選立委，更重要的是建立一套可長可久的遊戲規則，讓人民看見國民黨是開大門、走大路、大破大立改革向前的政黨；樂見陳玉珍、李應文兩位優秀的新生代參加黨內提名登記，年輕世代懷抱熱忱與理想，關心公眾事務，勤於基層服務，這對金門的未來絕對是一件好事。

縣黨部表示，有關選舉各項作業費用金額是黨中央審度現有政治情勢訂定，全國各縣市均為一致性，也破除外界對縣黨部各項登記作業費額度過高的質疑。

國民黨立委陳玉珍日前到縣黨部辦理立委提名登記。（記者吳正庭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法