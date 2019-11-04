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首頁　>　政治

朱立倫輔選顏寬恒 坐消波塊、唱聽海還寫了一封信…

國民黨前主席朱立倫與國民黨立委顏寬恒合拍ＭＶ助選。（朱立倫辦公室提供）

國民黨前主席朱立倫與國民黨立委顏寬恒合拍ＭＶ助選。（朱立倫辦公室提供）

2019-11-04 12:45:36

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨前主席朱立倫輔選，昨南下台中與國民黨立委顏寬恒合拍ＭＶ，坐在「消波塊」上開金嗓與顏合唱名曲「聽海」，還寫了一封信給顏，祝他順利當選。

「消波塊」、「聽海」是這幾年來網路上鄉民對顏寬恒和其父顏清標的揶揄梗，其中暗示顏家在台中海線的背景，不過，顏寬恒近年將「消波塊」梗轉化成為自己的個人專屬文宣商品，還正式推出「消波塊抱枕」等，幽自己一默。

朱立倫昨到台中輔選，並與顏寬恒合拍ＭＶ，還一起演出失戀男子角色，坐在消波塊上合唱「聽海」，手指還要輕撫牆壁，也隔空向政府喊話，問「台中火力發電廠排廢水汙染海洋，海哭的聲音，您聽到了嗎？」

顏寬恒表示，邀朱立倫到海景第一排，看台中人關心的汙染問題，以台中火力發電廠為背景拍攝，凸顯中火不只造成空污，現在還被抓包偷排廢水，長期曝露在此種硼污染下，人體心腎肝都會受到嚴重侵害，有死亡危險，並可能引發男性生殖器的傷害及孕婦中的胎兒產生缺陷，非常嚴重。

朱立倫辦公室今天公開合唱聽海的ＭＶ，ＭＶ中，兩人最後在唱到「寫封信給我，就當最後約定」的歌詞時，朱立倫也寫了一封信給顏寬恒，祝他順利當選。

朱立倫與消波塊。（朱立倫辦公室提供）

朱立倫與消波塊。（朱立倫辦公室提供）

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