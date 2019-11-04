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議員質疑楊瓊瓔用市府行程跑選舉 楊︰首長會有各單位邀約

民進黨市議員楊典忠（右3）等人質疑副市長楊瓊瓔利用市府行程進行個人選舉。（記者張菁雅攝）

民進黨市議員楊典忠（右3）等人質疑副市長楊瓊瓔利用市府行程進行個人選舉。（記者張菁雅攝）

2019-11-04 13:27:34

〔記者張菁雅／台中報導〕外傳台中市副市長楊瓊瓔將代表國民黨參加第3選區（潭子、大雅、神岡、后里區）立委選舉，但楊瓊瓔至今仍未證實。台中市議員楊典忠今日公布市府公開行程，今年8至10月，潭雅神后區31個市政行程，楊瓊瓔跑了23個，市長盧秀燕只有5個。楊典忠也說，楊瓊瓔與現任立委洪慈庸在「未來事件交易所」價格差不多，還沒宣布參選就與現任者勢均力敵，可說是「全國最強的隱藏版立委候選人」。

市議會今日進行民政委員會業務質詢，楊典忠整理8、9、10月的市府公開行程，發現在潭子、大雅、神岡、后里區共有31個行程，其中23個行程排給楊瓊瓔，盧秀燕只有5個，且楊瓊瓔也都陪同，其他2位副市長一次都沒有，楊瓊瓔長參加這4區的市府行程比例達74％，難怪地方民眾說，「光看這樣行程安排的曝光度，怎麼可能不選？」

另外，8至10月所有市府公開共492個，楊瓊瓔跑了68個，另2位副市長陳子敬、令狐榮達分別為17個、31個行程。楊典忠說，從上述數字可以看出楊瓊瓔比其他2位辛苦很多，一邊跑市府行程，一邊又要顧選情。

楊典忠還以未來事件交易所數據指出，楊瓊瓔與洪慈庸的交易價格差不多在50元左右，還沒宣布參選就可與現任者勢均力敵，楊瓊瓔可說是「全國最強的隱藏版立委候選人」，不可諱言市府行程也幫了大忙。他要求市府應保持行政中立，莫讓行政資源被濫用。

對此，楊瓊瓔表示，市府首長會接到各單位的邀約，每個人平均跑的行程絕對超過議員說的數字，陳子敬、令狐榮達都很辛苦，今天是民政業務質詢，希望以市民有關的業務進行討論。

秘書處長顏迺倫指出，市府行程都是各局處自行與市長、副市長們連絡，再由新聞局統一發佈。

人事處長陳杉根則表示，行政中立問題要看事件是否已經確立，正式公告選舉名單前都沒有行政不中立問題，候選人從12月31日至明年1月11日選舉期間請假即可。

對於是否參選立委，副市長楊瓊瓔仍未鬆口。（記者張菁雅攝）

對於是否參選立委，副市長楊瓊瓔仍未鬆口。（記者張菁雅攝）

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