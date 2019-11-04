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葉匡時稱對市政有信心 黃捷：市民對你們沒信心

時力高市議員黃捷認為市府不需要信心、要的應該是虛心。（記者王榮祥攝）

時力高市議員黃捷認為市府不需要信心、要的應該是虛心。（記者王榮祥攝）

2019-11-04 12:17:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市副市長葉匡時今在議會答詢國民黨議員時指出，對市府團隊推動市政有信心；時代力量高市議員黃捷直言，現在是市民對你們（市府）沒信心，你們需要的不是信心、是要「虛心」。

國民黨高市議員陳玫娟今質詢時指出，儘管高雄市長韓國瑜請假參選，但高雄市政府團隊3位副市長有兩位具部長資歷、一位曾任政院秘書長，她對市府團隊有信心，並詢問副市長們有無信心，葉匡時給予正面回應。

時代力量高市議員黃捷在陳玫娟之後進行總質詢，針對葉匡時回應有信心，黃捷打臉葉、強調現在是市民對你們沒有信心，你們需要的不是信心、是要「虛心」。

她指出，市府應該檢討，為什麼到目前為止，為什麼上任一年，施政滿意度這麼低，市長滿意度全台最後一名，市府團隊應一起承擔責任，不是到現在這麼有自信的說做得很好，這只是感覺自我良好。

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