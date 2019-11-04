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輕軌二階爭議路段12月定案？葉匡時：那是目標

高市副市長葉匡時指出，輕軌二階爭議路段十二月底前宣布替代方案是目標。（記者王榮祥攝）

高市副市長葉匡時指出，輕軌二階爭議路段十二月底前宣布替代方案是目標。（記者王榮祥攝）

2019-11-04 10:02:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市議員邱俊憲今總質詢時，追問高雄輕軌二階爭議路段進度，強烈質疑高雄市政府心理已有定案?要求今年12月一定要拿出具體做法，高市副市長葉匡時答詢指出，那是「目標」。

高雄輕軌第二階段在美術館路、大順路段，因為地方有不同意見，韓國瑜市長上任後宣布暫停，並陸續舉辦多場公聽會、再邀請專家學者進行審議，預計今年12月前會有「結果」。

邱俊憲認為，輕軌二階今年12月應該是拿出具體做法，而不是評估報告，他質疑市府對此已有定見?因為平面、高架、地下都不可能，最後就是更改路線?他要求市府具體說明。

葉匡時答詢指出，今年12月拿出具體作法是「目標」，屆時會公布若原方案不可行情況下的替代方案。

高市捷運局長范揚材則強調，原方案是因為「工法」有爭議，經過公聽會、專家學者審議後共擬定9個選項，其中有包含原路線、不同工法的方案，12月會宣布。

高市捷運工程局事後說明，強調輕軌二階仍在評估中，經舉辦5場公聽會彙整民眾意見後，己交由9位超然公正的專家學者組成的委員會評估，截至10月已召開8次會議，雖初步評估原路線工法對既有交通衝擊影響過大、可行性不高，但如依原路線仍有其他方案列入評估考量中，預定年底提出輕軌該路段評估報告，作為決策參考。（10:41更新）

高市議員邱俊憲追蹤輕軌二階爭議路段進度，要求市府十二月拿出具體做法。（記者王榮祥攝）

高市議員邱俊憲追蹤輕軌二階爭議路段進度，要求市府十二月拿出具體做法。（記者王榮祥攝）

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