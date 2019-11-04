網路攻防演練模擬北韓駭客攻擊 AIT：保護民主選舉是主要目標

美國在台協會與行政院資安處共同舉辦首次國際聯合網路，美國在台協會代理處長谷立言（左三）出席活動與貴賓合影。（記者方賓照攝）

2019-11-04 12:18:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）與行政院資安處合作，今（4日）起展開為期5天的「大規模網路攻防演練」。AIT代理處長谷立言表示，惡意行為者可能駭入民主的選舉系統，破壞選舉完整性，並提到「網路領域的主要挑戰，就是保護民主體制的完整性」。

根據《聯合報》報導，預計有超過10國的資安專家參與這場大規模網路攻防演練，前2天將由美國政府提供針對北韓網路威脅的培訓和演練，後2天則由台灣當局和區域夥伴進行實戰演習，最後1天則是檢討學習經驗。

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行政院副院長陳其邁曾表示，根據規劃，實兵演練將分為「紅軍」與「藍軍」兩個陣營，各國資安團隊將扮演「紅軍」試圖進攻台灣政府網路，並由台灣政府資安團隊扮演防守的「藍軍」，以此了解國外駭客進攻模式。

內容提到，比照北韓網路攻擊，複製實際的銀行、證交所及期交所等台灣金融資料庫與防火牆，作為「紅軍」模擬攻擊的目標；藍軍則要模擬攻防策略，若被「紅軍」攻下目標，「藍軍」也要演練如何止血、控制損傷範圍。

谷立言致詞時指出，現今國家面對的最大威脅是惡意行為者企圖用社會及網路開放性來對付國家，威脅其產業、民主體制，以及關鍵基礎建設的完整性，包含金融體系及電信網路。

谷立言認為，網路領域的主要挑戰就是「保護民主體制完整性」，單單只是民主社會成功的前景，就能讓全世界的「威權領導人」從根本上感到威脅，因此會無所不用其極詆毀民主政府，駭入選舉系統，破壞選舉完整性，也會散播不實訊息，以推動政治目標。

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