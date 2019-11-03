「高雄市長不在」蔡英文霸氣稱「沒關係」：高雄有蔡英文

總統蔡英文（右）今為民進黨高雄市立委參選人李昆澤（左）站台，她霸氣的說「高雄市長不在高雄，但沒有關係，因為高雄有蔡英文！」（記者方志賢攝）

2019-11-03 21:42:15

〔記者方志賢／高雄報導〕總統蔡英文與前行政院長賴清德初選後昨首度「同框登台」，今晚2人又先後為民進黨高雄市立委參選人李昆澤站台，蔡英文直搗韓國瑜的地盤，並霸氣的說「高雄市長不在高雄，但沒有關係，因為高雄有蔡英文！」她呼籲，高雄人站出來，把票投給蔡英文，投給民進黨！

李昆澤今晚在三民區義民廟旁的寶德里廣場，舉辦「咱的高雄台灣的歌」演唱會，晚間7點，蔡英文由李昆澤陪同大進場上台致詞，現場「凍蒜」、加油聲不斷，支持者士氣高昂！

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蔡英文致詞表示，「蔡英文政府不講空話，每一天都實實在在的做！努力要讓高級及未來產業進駐高雄」，她希望高雄能成為下一個世代重要科技及產業的重鎮，讓年輕人能留在高雄繼續打拚。

蔡英文接著對台下台船的支持者喊話，她說：「台船肩負國造潛水艦的重任，製造潛水艦從蔣中正當總統就想做的事，但都做不成功，蔡英文當總統，現在潛水艦的設計圖已出來，潛水艦的廠房也在台船開始建造了。」

蔡英文說，台船還要建造許多軍艦保護台灣，建造許多船隻支援海事工程，如今台船的士氣高昂，而她也交付中鋼重大使命要做領頭羊，把離岸風電的海事工程做起來。

蔡英文強調，現在已有6200億要回來投資台灣，另外台商、政府的前瞻計畫及5加2的產業計畫，都在加碼投資台灣，「台灣是投資大爆發的時代」！

蔡英文結束致詞後離開會場，約7點40分，賴清德也由陳其邁陪同進場，賴清德說，他認識李昆澤20多年，李昆澤一路走來都與人民站在一起，他呼籲選民讓蔡英文、李昆澤高票當選，民進黨立委過半。

賴清德隨後也高唱一首「相思雨」，動人旋律及歌聲，讓台下支持者聽得如癡如醉，現場氣氛沸騰到最高點！

賴清德（右2）肯定李昆澤20多年一路走來都與人民站在一起。（記者方志賢攝）

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