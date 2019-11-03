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明年考志願役士兵注意！ 這些部位不能剌青

圖為軍方派出特種部隊招募志願役，相當吸睛。（資料照）

圖為軍方派出特種部隊招募志願役，相當吸睛。（資料照）

2019-11-03 16:25:36

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部近年考量刺青已蔚為年輕人流行，因應時勢放寬志願役士兵刺青標準，只要不涉及幫派圖騰、不雅圖文，面積不過大即可。不過，國軍參考其他國家作法滾動檢討後，近期已修訂新規，明年新招募的志願役士兵，脖子以上、手腕以下不得刺青。不過，已入營且有刺青的志願役士兵，不須清除既有刺青，但範圍不得再擴大。

由於刺青在多年前被視為幫派、結社的象徵，但隨著時代改變，社會對於刺青觀感已不同，也有年輕人將刺青視為潮流。因此，國軍近年已放寬志願役士兵刺青管理尺度，包括手臂、耳後等，都在允許刺青的部位之列。但軍方仍規範，涉及幫派圖騰、不雅文字和圖案，以及刺青範圍過大者，仍不得投身軍旅。

不過，國防部官員表示，經蒐集整理先進國家、警察機關與美軍規定，調整國軍官兵刺青規範，已納入國軍內部管理工作教範，詳述軍士官以及部分官、兵科，可允許刺青的部位與圖案。經審慎評估後，刺青人員不影響工作表現與考核，但為避免幫派、粗俗及嚴重違反善良風俗文字與意識等圖案，造成社會大眾負面觀感，將調整國軍官兵刺青規範。

而報考三軍官校、專業軍士官班者、海巡署官兵仍不得刺青，包括三軍樂儀隊、政戰局、憲兵單位官兵刺青部位，則不得在著短袖上衣、短褲時露出。

至於已經在脖子以上、手腕以下刺青，且已開始服役的志願役士兵，官員表示，這些士兵不必除去既有刺青，但刺青範圍不得再擴大。而新規定將在明年起正式上路。

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