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小女孩羞怯送卡片 小英這舉動被網讚爆：超懂尊重！

總統蔡英文今（2）日南下台南，出席台南市立委參選人林俊憲競選總部成立大會。一路上民眾夾道相迎，十分熱情。（記者楊金城攝）

總統蔡英文今（2）日南下台南，出席台南市立委參選人林俊憲競選總部成立大會。一路上民眾夾道相迎，十分熱情。（記者楊金城攝）

2019-11-02 22:00:23

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今（2）日南下台南，出席台南市立委參選人林俊憲競選總部成立大會。過程中出現一段溫馨小插曲，一位小女孩將自己繪製的卡片送給總統，蔡英文開心收下後，立刻打開向鏡頭分享小女孩畫中的總統，不過卻拒絕讓媒體拍攝卡片中的文字。這樣的行為，也引起網路上讚聲一片。

根據《ETtoday》報導，蔡英文今日與賴清德、林俊憲同台，在媒體聯訪結束後，一名小女孩嬌羞上前送上卡片，蔡收下後，立刻開心地和媒體展示小女孩為她畫的畫像，隨後她看了卡片內容後，表示裡面是寫給她的話，「我自己看就好」，堅持拒絕攤開卡片讓媒體拍攝。

事情曝光後，網路上讚聲一片。網友紛紛表示「尊重給推」、「基本的尊重有做到」、「反觀另外那個」、「反觀另外一位搶玩具的總統候選人」、「尊重小孩蠻多人做不到的」、「另一位收到會打開，馬上現給記者拍照」、「反觀韓導」。

其實今年7月蔡英文出訪友邦，過境紐約時，也有一位家長請蔡英文在女兒的衣服上簽名，當時蔡英文堅持取得小女孩的同意後才肯簽，最後也在小女孩指定的位置上留下簽名。

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