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網傳「市長換盧空氣更毒」 中市府駁：空品歷年最佳
2019-11-02 14:20:18
〔記者黃鐘山／台中報導〕台中10月初、月底受到境外污染物影響，空氣品質不佳，天空一片霧茫茫。臉書社團「盧秀燕秀下限」貼出圖卡批評，「市長換盧空氣更毒」10月份空污成績退回3年前。對此，中市環保局今（2）日反駁，今年1至10月PM2.5平均濃度及空氣品質不良天數，均為2011年來最低。
網友紛紛留言表示：「空污媽媽們都覺得空氣清新了，果然谷關空氣就是純。」、「其實早就有研究報告指出，其實中火只是替死鬼，真正排放最多的是旁邊的台中工業區。只是一群腦殘台中人沒人相信，炒火力就是順便要掩護廠商排放空污的話題而已…」
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另有網友說，「笑死，等等盧就要出來靠北中央放縱中火污染不管，聽說最近她還跑去遠見說他空污治理多好？？媽的…沒看過這麽噁心的政客。」、「你到現在還相信盧洨洨真的有本事幫台中幹出什麼成果來嗎？」不過也有網友質疑「貼圖的資料來源在哪裡？可信度是否客觀？」
對此，中市環保局說，10月因不可抗力的境外污染來襲，造成西半部連日空品不佳，市府也立即因應啟動應變措施。即便如此，台中今年1至10月PM2.5平均濃度及空氣品質不良天數，均為2011年來最低，顯示市府一直以來對抗空污的努力有所成效。
環保局表示，根據環保署空品監測數據，台中今年1至10月PM2.5平均濃度值為每立方米17.7微克，相較去年同期18.8微克，改善1.1微克；今年1至10月空品不良（AQI>100）天數為42天，相較去年同期52天，減少10天。