這條橋橫跨2總統 小英剪綵感謝她努力

立委陳亭妃（左3）替海尾橋努力6年，終於通車，總統蔡英今日前來剪綵。（記者王捷攝）

2019-11-02 10:09:17

〔記者王捷／台南報導〕台南安南區由於地形因素舊名喚作「台江內海」，連結台17線的海尾橋經過立委陳亭妃6年努力，終於在今天通車，以鯨、豚造型成為台江內海新風貌，總統蔡英文今天到海尾橋開幕剪綵，她感謝陳亭妃對地方治水的努力，起初總統鼓勵市長黃偉哲的滿意度到6成，不過黃偉哲對總統說是6成5，讓蔡英文笑改口。

因為交通與水患問題，陳亭妃從6年前馬英九執政時期，就向中央爭取經費，直到4年前的12月才決定開始動工，蔡英文總統今天到海尾橋參加通車典禮，期待這條橋的開通能讓安南區更熱鬧交通更方便。

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海尾橋不只通車方便，也是為了配合海尾寮排水道拓寬而改建，一次解決交通與水患問題，海尾橋是進入台南市區的門戶，為創造地方特色，當時在設計時，曾邀請台南社區大學台江分校等相關代表針對橋樑造景提出相關建議，蔡英文說，她知道台江人相當重視地方歷史，橋梁能融入地方意見與意象相當成功。

白天通過海尾橋，可以看到橋上設置鮮明的白色燈柱，象徵海波浪高低變化的燈柱，整體看來又有鯨豚造型，回應台江內海的歷史風景，改建後將繼新臨安橋、承天橋，成為第三座具台南地方特色的橋樑。

蔡英文說，地方水患的問題中央相當重視，也承諾如果能提出有效的解決方案，政府一定會全力支持，要感謝陳亭妃多年的努力，也要謝謝民眾對市長黃偉哲的支持，現在市長滿意度有6成，可以見到市府的努力，不過黃偉哲悄聲對總統說他的滿意度是6成5，蔡英文才笑著改口。

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