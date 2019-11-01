資安漏洞！議員揭北市府高達27機關資安人力不足

許家蓓今在台北市議會市政總質詢表示，調閱資料發現，北市府竟有27個機關資安人力不足，甚至完全沒資安人員。（許家蓓辦公室提供）

2019-11-01 23:14:30

〔記者楊心慧／台北報導〕中央今年通過資安法，並將地方政府各機關分級，皆需配置資安人力，台北市議員許家蓓今在台北市議會市政總質詢表示，調閱資料發現，北市府竟有27個機關資安人力不足，甚至完全沒資安人員，包含戶政事務所、地政事務所與研考會，以及年初電腦遭駭的秘書處等資安人力明顯不夠，且北市府許多單位的資安教育訓練竟都不及格，她要求盡快解決。

對此，台北市長柯文哲答詢時表示，會再回去研究，資訊局長呂新科則允諾將盡快辦理資安教育訓練。

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許家蓓表示，據《資通安全責任等級分級辦法》，將公務機關分成ABCDE五等級，目前台北市政府共有14個B級機關、64個C級機關及66個D級機關，B級機關需配置2名專職資安人力、C級1名專職資安人員、D級1名兼職資安人員，但市府仍有27個機關資安人力不足，甚至完全沒有資安人員。

柯文哲坦承，市府資安人員出現缺口，確有不足；呂新科表示，因應資安法上路，市府共需編制92名專職資安人力，目前已編制67人，仍缺25人，將會盡快補足人力缺額。

許家蓓更指出，市府在編列資安預算，2017年為6000多萬、2018年為8000多萬，到今年預算則為9900萬，明年甚至編列1億4000萬，但2017年則發生8件資安事件、2018年為10件，今年截至目前為止共發生6件，她質疑資安預算越編越多，但資安事件卻也越多。

許家蓓表示，資安法也規定公務機關人員每年需接受3小時以上資安教育訓練，但北市府許多單位的資安教育訓練狀況都有不及格的狀況，像是社會局每年甚至有500、600名員工未接受資安訓練，她要求市府同仁應在3個月內全數接受資安教育訓練。

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