二戰美軍沒打台灣？ 台灣基進邀韓國瑜參觀台南林百貨

台南林百貨樓頂就有二戰美軍空襲的彈痕，台灣基進願為邀韓國瑜導覽。（台灣基進台南黨部提供）

2019-11-01 22:46:34

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨總統參選人韓國瑜指稱，「二戰期間美軍沒有打到台灣」，台灣基進台南黨部今天說，今天聽到後，台灣基進的年輕人都震驚了！我們又要問，東亞研究所畢業的您，「是忘記了，還是害怕想起來？」

台灣基進組織部副主任李宗霖說，在中國國民黨台南黨部附近的林百貨，頂樓就有著二戰時期被美國轟炸過的痕跡！在1945年3月1日，盟軍進行對台南的空襲，當時的民權路與中正路一帶進行了大轟炸，林百貨以及附近的台南州廳當然也不能倖免。這是韓國瑜所不知道的台灣歷史。

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李宗霖說，事實上，當時的中華民國政府即為盟軍的一份子，也曾對日治時期的台灣進行空襲。包含1938年第一波的松山空襲，以及後續較為人所知的台北大空襲，都是當時台灣人民遭受攻擊的事件，同時除了台南之外，更包含屏東、新竹、高雄等地都被進行過戰略性的轟炸，尤其高雄更是死傷無數，岡山地區亦是遭到嚴重的破壞，雖然韓市長現在請假，但身為高雄的大家長，也至少應該好好了解高雄的歷史。

李宗霖說，而立委參選人洪秀柱過去時常聲稱本土政權透過修改課綱，湮滅歷史真相，但如今中國國民黨所派出的總統候選人，正向我們展示過去扭曲歷史教育的正是中國國民黨。同時，台灣基進也想請柱柱姊，若是知道中華民國空襲台灣的歷史，明日競選總部開幕請好好的教導韓市長。如果你們中國國民黨都不知道這些台灣的歷史，我們這些台南在地青年，也誠摯地邀請韓國瑜、洪秀柱來林百貨走走，我們很願意為你們導覽「台灣真正的歷史」！

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