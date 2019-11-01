不滿邱于軒點名「白胖」花大錢吃大餐 尹立找律師告到底

不滿國民黨高雄巿議員邱于軒點名「白胖貪腐」，前文化局長尹立（右）找律師告到底。（記者黃佳琳翻攝）

2019-11-01 16:52:07

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國民黨高雄巿議員邱于軒上月31日市政總質詢上，公開點名前文化局長尹立一個晚上餐費就吃了近6萬元，還酸尹立「這不是白白胖胖什麼才叫白白胖胖」，尹立今天找好律師，下午到地檢署告到底。

邱于軒指出，2018年高雄流行音樂中心在公關費上竟高達66萬6000餘元，其中一場董監事會議餐費就高達5萬多元，批「這不是權貴這什麼是權貴」，討論招商也要到高檔的紅毛港餐廳，她批評，「這不是白白胖胖什麼才叫白白胖胖，吃像多難看」。

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尹立則回擊，上次借不到海音廁所的邱議員，才因為大港開唱胡說八道被告，現在學聰明了，懂得利用議員在議場內的言論免責權，議員監督市政天經地義，但連基本常識都沒有又在胡說八道，「有種出議場再講一遍，不要利用免責權逃避法律責任」。

邱于軒接招，今天在自己的臉書粉專貼出圖片，並以「高雄負債三千億，高流一餐五萬九」為題，將前副市長史哲、尹立等人的大頭照一併公開，並再度強調，依照高市府人事處的規定，會議每個人的餐費是80元，但《高流》提供的資料，光是去年7月25日的董監事會議，餐費就高達5萬9000元，因此她高度質疑尹立的「正當性、合理性和妥適性」？

尹立則指出，去年那場餐會是全體董監事以及法人幹部餐會，卻被邱影射成1、2個人吃了5萬9000元，且他是受邀去參加餐會，經費核銷也是海音中心處理，根本沒有經過他的手；但明細因為單據在海音手上，他現在沒有官職調不到明細，就他了解，那5.9萬是一整天開會下來的費用，不單只是晚上的餐費而已。

邱于軒製圖點名尹立等人花大錢吃大餐。（記者黃佳琳翻攝）

尹立反批邱于軒胡說八道。（記者黃佳琳翻攝）

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