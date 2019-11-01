陳世凱挺蔡英文、陳柏惟聯合後援會 後天烏日成立

市議員陳世凱挺蔡英文、陳柏惟聯合後援會3日在烏日成立，要全力輔選蔡英文、陳柏惟。（記者蘇金鳳翻攝）

2019-11-01 13:49:06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕選舉投票日只剩下70多天，蔡英文及立委參選人與各市議員後援會開始展開，由市議員陳世凱與總統蔡英文及第二選區立委參選人陳柏惟的後援會將於3日正成成立，將全力為蔡英文及陳柏惟輔選。

此外，陳世凱、蔡英文及陳柏惟3人聯合後援會的成立，是第二選區第一個聯合後援會在烏日成立，而張家銨則預計在11月9日在大肚成立3人的聯合後援會。

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為了贏得總統選舉及立委國會席次過半，民進黨不但在成立全國總統競總、各縣市競總，每一位市議員還要成立總統與立委聯合後援會，選戰等於從點、線到面，從大馬路到巷弄戰，愈到投票日最後，選戰將會更加激烈。

中市第二選區為沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰，若一市議員一個後援會，照理應有楊典忠、陳世凱、張家銨及李天生及林德宇5位市議員要成立後援會，不過，但由於立委選區跟市議員選區不一樣，有部份是重疊，因此各有其分配要輔選的立委，市議員楊典忠的後援會將與立委第一選區的蔡其昌合設，而李天生與林德宇是大里霧峰的議員，因此要在大里區為第7選區立委何欣純設聯合後援會。

因此第二選區成立蔡英文及陳柏惟後援會的任務，就交給兩位烏日大肚龍井選區的市議員陳世凱及張家銨。

陳世凱表示，將率先在3日在烏日服務處成立後援會，屆時立法院副院長蔡其昌將會到場為陳柏惟加油打氣。

陳世凱強調，除了全力為蔡英文為輔選，因為此次的國會席次非常重要，也會全力輔選陳柏惟，會在後援會成立的當天，向支持者強力放送陳柏惟，讓烏大龍選區的支持者不會對陳柏惟感到陌生。

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