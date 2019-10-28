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國民黨臉書PO文談「教改」 釣出陳柏惟一句話酸爆

陳柏惟留言嘲諷，「為了免費遊學，我先來卡位」，其他網友見狀笑說「支持免費遊學，我也要」、「想遊學+1」。（資料照）

陳柏惟留言嘲諷，「為了免費遊學，我先來卡位」，其他網友見狀笑說「支持免費遊學，我也要」、「想遊學+1」。（資料照）

2019-10-28 19:00:30

〔即時新聞／綜合報導〕以「核心素養」為架構的108課綱8月正式上路，主打學習不該以學科知識為限，應關注與生活的結合。國民黨今（28日）在臉書粉專發文，批評課綱草率、去中國化，卻遭許多網友留言狠酸，還釣出台灣基進立委參選人陳柏惟留言「為了免費遊學，我先來卡位」酸爆。

國民黨今（28）天在臉書粉專以「教育是百年大計！12年國教課綱倉促上路」為題發文，表示108課綱通過草率，致使課本倉促上路；還說外界對於社會課綱「去中國化」以及國文課綱文言文、白話文比例調整，也一再受到質疑，「課本倉促上路，最後成為白老鼠的，是我們的下一代」。

文章一出隨即遭網友留言狠酸，「說好的免費遊學呢？」、「原來黨國教育才是好棒棒呢」、「國民黨的失敗，以韓國瑜的言行舉止表現得淋漓盡致！」、「免費留學我馬上不工作唸書了！！！唯一支持韓總機！」、「去中國化 你們這麼害怕喔？」

文章還釣出陳柏惟留言嘲諷，「為了免費遊學，我先來卡位」，其他網友見狀笑說「支持免費遊學，我也要」、「想遊學+1」，但也有不少藍營支持者留言謾罵。

韓國瑜近日指出，若他當選總統，政府會想辦法補助大學生、研究生出國遊學1年，但事後火速反駁「這不是任何的承諾」，引發外界熱議。

以「核心素養」為架構的108課綱8月正式上路，主打學習不該以學科知識為限，應關注與生活的結合。國民黨今（28日）在臉書粉專發文，批評課綱草率、去中國化，卻遭許多網友留言狠酸，還釣出台灣基進立委參選人陳柏惟留言「為了免費遊學，我先來卡位」酸爆。（圖擷取自國民黨臉書）

以「核心素養」為架構的108課綱8月正式上路，主打學習不該以學科知識為限，應關注與生活的結合。國民黨今（28日）在臉書粉專發文，批評課綱草率、去中國化，卻遭許多網友留言狠酸，還釣出台灣基進立委參選人陳柏惟留言「為了免費遊學，我先來卡位」酸爆。（圖擷取自國民黨臉書）

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