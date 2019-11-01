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首頁　>　政治

趙少康提不分區「夢幻名單」吳、馬、朱入列 朱立倫：有利有弊

國民黨前主席朱立倫，今陪同黨內宜蘭立委參選人呂國華到市場掃街拜票。（記者張議晨攝）

國民黨前主席朱立倫，今陪同黨內宜蘭立委參選人呂國華到市場掃街拜票。（記者張議晨攝）

2019-11-01 11:16:11

［記者張議晨／宜蘭報導］國民黨不分區名單未定，資深媒體人趙少康建議「夢幻名單」，將吳敦義、馬英九、朱立倫等3任前後任黨主席列入，吳排15、馬排17、朱排19，為政黨票催票；對此朱立倫今天針對名單回應說，「有利有弊」。

朱立倫說，趙少康將歷任、前任黨主席排在最後，但民眾想看的是黨給年輕人機會，多給未來國會戰將及未來縣市長機會，多培養戰將及未來縣市長，這比較好。

是否贊同趙少康的「夢幻名單」，朱立倫說，真正夢幻組合是充滿希望、充滿戰力；至於吳敦義被列在馬英九之前會不會認同，朱立倫則未對問題回答。

朱立倫今上午到宜蘭，陪同國民黨立委參選人呂國華，到宜蘭市綠九市場掃街，拉抬呂國華聲勢；朱立倫說，大選進入最後階段，希望宜蘭人可以選出真正做事情的候選人，讓國民黨在總統、立委大選中勝出。

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