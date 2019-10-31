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「小英日常」上線！安價接龍、總統府大冒險拚人氣

2020蔡英文總統連任辦公室發言人顏若芳（右）、廖泰翔（左），宣布官方網站內的社群專區「小英日常」上線，強調與網友互動，受矚目的「總統府大冒險」AVG遊戲也將推出。（記者羅沛德攝）

2020蔡英文總統連任辦公室發言人顏若芳（右）、廖泰翔（左），宣布官方網站內的社群專區「小英日常」上線，強調與網友互動，受矚目的「總統府大冒險」AVG遊戲也將推出。（記者羅沛德攝）

2019-10-31 10:52:52

〔記者楊淳卉／台北報導〕蔡英文總統連任辦公室今召開記者會，介紹蔡總統連任官方網站中「小英日常」、「總統府大冒險遊戲」、「萬人共筆：小英安價」互動活動正式上線。

蔡英文總統競選辦公室發言人顏若芳表示，「小英日常」會整合蔡總統所有社群及相關內容，方便英粉們「一網打盡」。網站也有許多巧思，例如「英文英文」節目項內，網友能看到小英總統親自教學國防、外交、民俗英文影片，還能進行英文測試，跟著英文老師一起學英文。

顏若芳說，官方網站同時也推出互動式活動「萬人共筆：小英安價」。「安價」一詞是由日本網路社群衍生，意思是「請網友幫忙決定下一步該怎麼做」，讓網友可以創意發想，以文章接龍方式，共同決定故事走向，讓時事議題以一篇篇文章接龍下去，完成完整的故事。

蔡英文總統競選辦公室發言人廖泰翔說，他先前與蔡總統一同拍攝的「台菜與它們的產定」單元影片，除了能在「小英日常」看到外，網站還附上食譜，讓網友能在家中運用台灣在地農產品做出美味台菜。

廖泰翔表示，上週釋出AVG社群遊戲「總統府大冒險」宣傳影片，一週內有近11萬人次點閱。「總統府大冒險」遊戲將在今天下午3時2分正式上線，象徵「三年有成、連任成功」。廖泰翔與顏若芳也穿上高中制服，當場開箱試玩。

廖泰翔說，「總統府大冒險」是由年輕團隊結合動畫、音樂、設計、插畫、計畫、媒體等多項專業領域人才，與競選連任辦公室合作完成。

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