獨家》總統選舉地下賭盤超吊詭！傳南部有「PK盤」？

總統選舉逐漸進入倒數，坊間也傳出地下賭盤先後出現奇妙的變化，近日各地賭盤開出蔡英文大讓韓國瑜數十萬票，卻也傳聞有組頭開出「PK盤」，引起議論紛紛；圖為桃園市警方日前破獲地下簽賭網站，查扣電腦主機等相關證物。（資料照，記者魏瑾筠翻攝）

2019-10-30 23:08:15

〔記者許國楨／台中報導〕韓國瑜請假高雄市長開始全台跑透透行程，最新賭盤也出爐，從先前開出蔡英文大讓30萬票，再拉高到最近蔡英文讓韓國瑜40萬、甚至50萬票的盤口，但吊詭的是，坊間也有組頭竟開出「PK盤」，讓不少賭盤人士大惑不解，甚至提出陰謀論質疑，不排除是為了拉抬選情而開，笑稱是「史上最詭異的總統選舉賭盤」。

針對最主要藍綠參選人，韓國瑜夾高雄市長勝選餘威，宣布參選總統時氣勢如虹，當時賭盤甚至開出韓國瑜讓蔡英文多達50萬票的賭盤，但隨著韓國瑜的聲勢逐漸下滑，賭盤也從韓讓蔡的30萬票，一路下修到10萬票。

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到了八月中旬，韓國瑜因打麻將及追蹤器等事件始終說不清楚，坊間賭盤的確曾短暫死亡交叉，開出互不相讓PK對賭賭盤，而韓先前因為颱風等情況，連續2次取消台中行程，上月單日連跑21間宮廟，期待蓄積能量的心態非常明顯，而首度與台中市長盧秀燕合體，更被認為是極具讓韓陣營信心爆棚的意義。

只是當月中秋夜開出的賭盤卻狠打臉，竟開出蔡英文大讓韓30萬的盤口，而隨著韓國瑜請假高雄市長開始全台跑透透行程，韓的諸多發言雖迅速累積聲量並攻佔版面，但民調卻始終不見起色，因此最近賭盤再上修，組頭依舊看好小英選情，開出蔡讓韓40甚至50萬票的賭盤。

只是此舉雖顯示韓的選情持續被看衰，但吊詭的是，據傳坊間中南部一名超級大組頭竟逆向操作，開出互不相讓的PK賭盤，對此讓不少組頭「跌破眼鏡」，直言實在看不懂甚至提出陰謀論質疑；有不願具名的賭盤人士證實指出，確實有人開出PK對賭賭盤，但不排除是為了拉抬韓的低迷聲勢而開。

警界則說，不管是讓票或PK盤，都會因此影響大選結果，且组頭到處收賭金，到時不管誰當選，若因此捲款而逃，勢必衍生另類社會治安問題，將嚴厲查緝遏止歪風。

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