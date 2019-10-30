會蘇貞昌 李育家喊中小企業挺政府

行政院長蘇貞昌接見國家磐石獎等得主，與會的全國中小企業總會理事長李育家喊出「政府挺中小企業，中小企業挺政府」的口號。（記者李欣芳攝）

2019-10-30 21:57:57

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天在接見第28屆國家磐石獎暨第21屆海外台商磐石獎得獎企業代表時表示，他代表政府向大家致謝，因為企業經營成功能創造就業機會，因此政府在各方面要做得好，讓大家了解「有政府、會做事」，百姓安居樂業，也能協助各行各業與自海外回國的成功企業家發揮志氣與想法來推展業務。

與會的全國中小企業總會李育家理事長表示，政府快速回應中小企業建言，例如調降中小企業信保基金保證手續費；推出中小企業千億融資保證專案；5％的稅後盈餘改成投資可抵減，這種劍及履及的行政效率讓人大開眼界。

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他也感謝政府鼓勵台商回台投資，指來台投資金額已達6200億元，感到相當驚訝，對於蘇貞昌的執行魄力及不延宕的精神，李育家說，這對中小企業而言是很大的福音，他更提出「政府挺中小企業，中小企業挺政府」的口號，來表達對政府的感謝。

蘇貞昌表示，目前我國有147萬家中小企業，占全體企業家數的98%，在企業成長過程中所遭遇的困難，政府都要給予照顧，對此政府改變做事態度，也減免相關手續費，未來如果遇到任何困難，或是政府沒做到的地方，請企業多多指教，也請經濟部蒐集相關意見，政府馬上處理。

體諒中小企業貸款不易，蘇貞昌表示，過去銀行董事長及總經理的考核只看「金額」不看「家數」，如銀行不辦理100件的30萬貸款案，而只願意處理一筆3千萬金額貸款，但下一個跨國企業家即可能就來自中小企業，因此他要求要將放款「家數」納入考核，照顧更多中小企業。

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