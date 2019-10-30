為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

韓國瑜雲林傾聽之旅 張麗善喊得票數超過8成

國民黨總統參選人韓國瑜參觀斗南農會精米工廠，品嘗斗南農會越光米料理的滷肉飯大讚好吃。（記者黃淑莉攝）

國民黨總統參選人韓國瑜參觀斗南農會精米工廠，品嘗斗南農會越光米料理的滷肉飯大讚好吃。（記者黃淑莉攝）

2019-10-30 21:00:52

［記者黃淑莉／雲林報導］國民黨總統參選人韓國瑜今天下午到雲林斗南順安宮參拜媽祖，之後參觀斗南鎮農會精米工廠品嘗越光米滷肉飯，雲林縣長張麗善拜託鄉親支持雲林女婿，雲林得票數要超過8成。

韓國瑜下午4點多抵達順安宮參拜媽祖，現場有近千名支持者，高喊「總統好」「凍蒜」，斗南地區藍營民意代表、鄉鎮首長也都到場力挺。

接著韓國瑜到斗南農會精米工廠參觀，品嘗越光米滷肉飯，豎起大姆指大讚好吃。

韓國瑜表示，台灣人民已經好久沒聽到「台灣錢淹腳目」，因為台灣太久沒進步，人才外移，外交三年斷七國，新南向政策一敗塗地，兩岸關係冰凍，台灣人民現在過得很苦，更恐佈是看不到未來的希望，他呼籲民眾2020大選不要像過去一樣迷信某個政黨、某位政治人物，要為自己投一票，希望這一票能改變台灣的未來。

張麗善拜託鄉親支持雲林女婿，把韓國瑜送進總統府，而且雲林的票數若太低，她以後不好意思去找總統，呼籲大家要出去拉票共同打拚，讓韓國瑜在雲林的得票數超過8成。

國民黨總統參選人韓國瑜今天下午到斗南順安宮參拜媽祖，支持者高喊凍蒜、總統好。（記者黃淑莉攝）

國民黨總統參選人韓國瑜今天下午到斗南順安宮參拜媽祖，支持者高喊凍蒜、總統好。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
韓國瑜「嫁」給李佳芬？張麗善爆料讓韓國瑜好急…

韓國瑜「嫁」給李佳芬？張麗善爆料讓韓國瑜好急…
談農產品外銷 韓國瑜：腦袋天線要打開

談農產品外銷 韓國瑜：腦袋天線要打開
中華電信16款護國神犬貼圖免費下載

中華電信16款護國神犬貼圖免費下載
韓國瑜訪雲林 雲議長振士氣：韓國瑜已倒贏100多萬票

韓國瑜訪雲林 雲議長振士氣：韓國瑜已倒贏100多萬票
談「韓朱配」 張麗善︰完美組合

談「韓朱配」 張麗善︰完美組合
統一精選四檔基金 退休投資好標的

統一精選四檔基金 退休投資好標的
尷尬！韓國瑜談農漁產外銷問這題 被民眾「打臉」

尷尬！韓國瑜談農漁產外銷問這題 被民眾「打臉」
韓國瑜評估建澎湖海底隧道？黃光芹想起23歲的「選舉浮橋」

韓國瑜評估建澎湖海底隧道？黃光芹想起23歲的「選舉浮橋」

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播