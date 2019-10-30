韓國瑜雲林傾聽之旅 張麗善喊得票數超過8成

國民黨總統參選人韓國瑜參觀斗南農會精米工廠，品嘗斗南農會越光米料理的滷肉飯大讚好吃。（記者黃淑莉攝）

2019-10-30 21:00:52

［記者黃淑莉／雲林報導］國民黨總統參選人韓國瑜今天下午到雲林斗南順安宮參拜媽祖，之後參觀斗南鎮農會精米工廠品嘗越光米滷肉飯，雲林縣長張麗善拜託鄉親支持雲林女婿，雲林得票數要超過8成。

韓國瑜下午4點多抵達順安宮參拜媽祖，現場有近千名支持者，高喊「總統好」「凍蒜」，斗南地區藍營民意代表、鄉鎮首長也都到場力挺。

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接著韓國瑜到斗南農會精米工廠參觀，品嘗越光米滷肉飯，豎起大姆指大讚好吃。

韓國瑜表示，台灣人民已經好久沒聽到「台灣錢淹腳目」，因為台灣太久沒進步，人才外移，外交三年斷七國，新南向政策一敗塗地，兩岸關係冰凍，台灣人民現在過得很苦，更恐佈是看不到未來的希望，他呼籲民眾2020大選不要像過去一樣迷信某個政黨、某位政治人物，要為自己投一票，希望這一票能改變台灣的未來。

張麗善拜託鄉親支持雲林女婿，把韓國瑜送進總統府，而且雲林的票數若太低，她以後不好意思去找總統，呼籲大家要出去拉票共同打拚，讓韓國瑜在雲林的得票數超過8成。

國民黨總統參選人韓國瑜今天下午到斗南順安宮參拜媽祖，支持者高喊凍蒜、總統好。（記者黃淑莉攝）

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