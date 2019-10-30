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「白胖說」稱綠貪腐？ 陳柏惟唸一串藍營名單嗆爆葉元之

陳柏惟在節目上當場唸出一串國民黨人物涉貪名單，反轟國民黨近日推出的民進黨酬庸撲克牌是50幾張，「國民黨用的是整副麻將」！

陳柏惟在節目上當場唸出一串國民黨人物涉貪名單，反轟國民黨近日推出的民進黨酬庸撲克牌是50幾張，「國民黨用的是整副麻將」！

2019-10-30 18:39:36

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜日前發表「白胖說」引發爭議，韓競辦發言人葉元之在節目上表示，此話原意是要批評民進黨的「貪腐」。對此，基進黨立委參選人陳柏惟在同節目上當場唸出一串國民黨人物涉貪名單，反轟國民黨近日推出的民進黨酬庸撲克牌是50幾張，「國民黨用的是整副麻將」！陳柏惟更嗆葉元之，「別人放屁是腸在爛，你家放屁是正在長大」。

陳柏惟昨（29）日在政論節目「鄭知道了」表示，若白胖說是指貪腐，那其實也是在說國民黨。「去年張榮味判8年、傅崐萁8個月、林益世2年、李朝卿14年、鍾紹和7年半，這全部都是貪污的」。陳柏惟表示，國民黨有一個奇怪的特色，只要被說貪污，他們就會說「你看民進黨也是」。「這表示什麼？他其實已經先承認了，對，我國民黨貪污」。

陳柏惟接著更唸出一大串國民黨人物名單，「這樣加起來差不多2、3兆，那來看誰貪腐？」陳柏惟指出，問題是因為韓國瑜先出招，變成大家都說「啊！民進黨肥貓」，陳更表示，國民最近推出酬庸撲克牌，「酬優撲克牌是50幾張，國民黨用的是整副麻將」、「國民黨都不會不好意思」？

陳柏惟更嗆爆同上節目的葉元之，「剛才看元之的行為舉止就知道，他不跟你講道理，反正這兩小時我有玩到就好，反正你說國民黨不好我也當作不知道」，「別人放屁是腸在爛，你家放屁是正在長大」。

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