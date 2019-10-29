葉元之節目上硬拗護航韓「白胖說」 神邏輯遭全場罵翻

國民黨總統參選人韓國瑜競總發言人葉元之。（資料照）

2019-10-30 00:33:39

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜，日前發表「白胖說」引發爭議。對此，韓競辦發言人葉元之在節目上充當起韓國瑜的「翻譯官」，表示此話原意是要批評民進黨的「貪腐」，並非指特定個人。不過這樣護航的內容，立刻遭主持人鄭弘儀及在場其他來賓痛批，「他點名了欸！」認為葉這樣的說法是「說謊」，並指正「發言人講話要精準」；甚至有來賓諷刺葉元之，已成了葉「圓之」。

韓國瑜日前發表「白胖說」，包括總統蔡英文、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌、台南市長黃偉哲等人都遭點名。葉元之29日受訪時表示，「白白胖胖」指的是民進黨的「貪腐文化」，並非特別指上述任何一位。對此，葉元之在29日在政論節目「鄭知道了」，證實他的確有此一說。

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葉元之在節目中表示，白白胖胖只是一個「形容詞」，開玩笑表示先暫且不要討論「訓詁學」；不過當場遭來賓媒體人黃創夏打臉，表示明明是葉先開始「訓詁學」，將白白胖胖說成是形容貪腐。黃創夏當場也諷刺葉元之，「什麼都來圓，你不能叫葉元之，就變成圓圓胖胖的圓」。

對此，來賓作家苦苓也指出，韓國瑜整段話沒有提到貪腐兩個字，質疑葉元之「你現在替他傳達意思」？黃創夏也說，「身為一個發言人，講話要精準」，並提醒葉元之，「隨便指控一個人貪腐是有司法的責任」。

葉元之對此解釋，許多人聽不懂韓國瑜的意思，「因為他講得大家聽不懂，所以才來問我們，所以我們才進一步延伸，就是這樣子」。講到此處，主持人鄭弘儀也忍不住問，「鄭文燦哪裡貪腐？」葉則回答「我覺得他（韓）沒有在講個人，他講整個民進黨」，對於這樣的回答，鄭弘儀與來賓當場異口同聲怒喊「他點名耶」！

對此，來賓名嘴王瑞德也解析，韓國瑜的點名包括蔡英文、鄭文燦等四人，「現在又告訴我們，他的白白胖胖不是這四個人，這完全不合邏輯」！黃創夏也贊同表示，「你點了四個人，就是指控別人了，然後你再怪我們，說我們去玩『訓詁學』，怎麼會這麼不公平」？

對於遭到所有來賓砲口一致批評，葉元之連忙再次解釋，「其實白白胖胖也沒有負面的意思」，不過這樣的說法，再次令主持人、全場來賓激動大喊「沒有負面的意思？」鄭弘儀更嚴肅地警告，「你這樣是很嚴重的指控喔，那小英哪裡貪腐」？

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