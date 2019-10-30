美少女獨立創意設計 Q版陳超明LINE貼圖亮相

育達科大學生許晏芝（左）美術設計能力受肯定，受邀為立委陳超明（右）繪製Q版個人LINE貼圖，今早亮相。（記者鄭名翔攝）

2019-10-30 16:55:14

［記者鄭名翔／苗栗報導］國民黨籍苗栗縣第一選區海線立委陳超明力拚連任，特邀苗栗育達科技大學時尚造型設計系大一生許晏芝量身設計，今推出「萌萌噠阿明哥」LINE貼圖，Q版造型加上長輩親切問候語，十分吸睛；陳超明笑說，此貼圖亮相後就獲立院同事蔣萬安、李彥秀爭相詢問，除盼藉此衝高網路聲量，也讓更多人看見苗栗青年的創作能力。

陳超明的「萌萌噠阿明哥」LINE貼圖今早正式亮相，Q版圓臉、活潑動作，搭配上實用的「今天呷菜呦」、「注意保暖」問候語等，讓陳超明越看越滿意，笑說「自己彷彿年輕十幾歲。」尤其正逢選戰期間，貼圖中他坐在車上、說著「在路上囉、快到了」對不斷趕場的他最感實用，而躺在床上道「晚安」，則是常睡眠不足的他最喜歡貼圖。

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陳超明說，為鼓勵年輕人發揮創意、增加實務經驗，所以不找公關公司，而是由在地學校推薦合適專長學生，最後請畢業於君毅中學多媒體技術科、現就讀育達科大時尚造型設計系學生許晏芝協助，全程不干預、不修改，放手讓她自由發揮，原著創作成果讓競選團隊都為之驚艷。

過去就曾繪製許多LINE貼圖、上架販售的許晏芝表示，過去與委員素未謀面，但印象中他就是位和藹可親長輩，因此以擅長的可愛畫風呈現他親民一面，而這也是她首次嘗試為政治人物畫貼圖，雖有點緊張但也開心作品能讓更多人看見，未來希望能繼續朝繪畫、美術設計等領域發展。

許晏芝愛畫畫，擅於美術設計，過去就曾自創許多可愛人物畫成貼圖，於LINE上架販售。（記者鄭名翔攝）

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