小英Line官方帳號連駁3則假訊息 籲挺英派分享澄清

（翻攝自蔡英文Line官方帳號）

2019-10-30 15:37:49

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今天在Line官方帳號連駁3則假訊息，包括她沒有要去五月天演唱會，也沒有出席活動遲到半小時，而對農民的照顧，更不是選舉到了才做。

蔡英文首先說：「今天錯假訊息特別多」，她要澄清3件事情，也要拜託挺她的辣台派把這則訊息分享出去。

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蔡總統首先澄清週刊報導，表示她沒有說要去五月天演唱會，雖然天團演唱會很精彩，但總統府並沒有類似討論、接洽及安排。

另外，蔡英文也駁斥中國時報導她昨天參加「國家磐石獎暨海外台商磐石獎頒獎典禮」遲到半小時一事，導致主持人掰到詞窮。她特別說明，因為路程稍有延遲，是在14:25左右抵達現場後，等待經濟部長沈榮津致詞完畢，她再進入會場，根本沒有「遲到半小時」，也沒有「更改兩次時間」的事！

同樣對中時報導選前對農民大放送撒錢一事，蔡總統也駁斥說，她昨天和大家報告好消息，大型農機、小型農機我們都有補助。我們照顧農民早就開始，今年小型農機補助申請到明天就截止了，並不是選舉到了才做。

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