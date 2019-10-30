內政部宣布社宅包租代管邁入2.0 12縣市雙軌辦理

內政部長徐國勇（左二）、政務次長花敬群（左一）出席「社宅包租代管2.0聯合開辦記者會」。（內政部提供）

2019-10-30 12:40:01

〔記者黃欣柏／台北報導〕內政部今舉辦「社會住宅包租代管2.0聯合開辦記者會」，由內政部長徐國勇、12個縣市政府、國家住都中心及公會代表等共同宣布社宅包租代管邁入2.0，除有12個縣市政府招募業者辦理1萬5000戶外，更加入雙軌制度，由國家住都中心透過公會及業者推動5000戶，合計要達到2萬戶目標，以滿足民眾租屋需求，落實居住正義。

營建署國宅組長歐正興在會中指出，社會住宅包租代管2.0的目標是2萬戶，會採取「縣市版」與「公會版」雙軌制，前者由各縣市政府負責，預計興辦1萬5千戶，目前已有基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、嘉義市、台南市、高雄市及屏東縣加入計畫，後者則鎖定在六都，由國家住都中心透過公會辦理，預計興辦5千戶。

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歐正興進一步表示，為了鼓勵房東加入社會住宅包租代管，政府提供了「包租代管333」獎勵，分別是「3稅有減免、3費有補助、3年有服務」。在「3稅有減免」部分，房東在綜合所得稅可享有每月每戶1萬元免稅額，房租收入的必要費用減除率也能從43%提高到60%，在地價稅與房屋稅也能比照自用住宅稅率計算。

在「3費有補助」部分，除了有3千元到4千5百元的公證費補助外，每屋每年也有1萬元的修繕補助，另還有提供居家安全保險費用補助。

最後則是「3年有服務」，歐正興表示，現在包租代管有租賃住宅服務業者加入，由具有證照的人員提供屋況、設備點交、收租、租金處理3年。

內政部也指出，為讓更多房東、房客加入，目前內政部已與全台最大不動產平台「591房屋交易網」合作設置「社會住宅專區」，參加社宅包租代管的房東可透過租屋服務業者刊登出租訊息，有租屋需求的民眾也能從專區找尋適合的房子，讓社會住宅出租媒合更加便利迅速。

內政部長徐國勇會後受訪表示，包租代管可以替房東解決房子太遠管不到、缺乏專業管不起、沒有時間管不好等問題，加上節省下來的稅金，其實房東的利益會更多。

對於台北市長柯文哲昨稱蔡英文總統的8年20萬戶社會住宅政策不可能達成，徐國勇強調，內政部有信心，而且是絕對可以達到，租屋市場要從小眾市場走到大眾市場，需要跨過一些困難，但從數字、進度來看，政府自行興建12萬戶的部分，進度比預期更快，包租代管的部分雖然腳步稍慢，但也有信心能夠趕上，所以他認為8年20萬戶是絕對可以達成。

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