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軍機交接！50年UH-1H除役VS黑鷹UH-60M全作戰成軍

陸軍UH－1H直升機經過水門儀式，正式除役。（記者歐素美攝）

陸軍UH－1H直升機經過水門儀式，正式除役。（記者歐素美攝）

2019-10-30 11:25:27

〔記者歐素美／台中報導〕陸軍第十軍團今天在台中龍翔基地舉行黑鷹直升機UH-60M全作戰成軍暨UH-1H除役典禮！在陸軍司令陳寶餘上將主持下，陸軍現役各型直升機組成空中校閱梯隊，採三角基本隊形，共29架次依序通過閱兵台，在UH-60M及UH-1H飛行員進行交接儀式後，UH-1H經過水門，正式除役。

陸軍UH-1H通軍運輸直升機，由我航發中心（漢翔）於1969年與貝爾公司合作以授權方式共製造118架。UH-1H操作輕便，有「空中計程車」之稱，時速最高204公里，實用升限3800公尺，最遠航程可達510公里，陸軍主要用來擔任空中突擊作戰、物資補給、醫療後送及救援等任務。

陸軍司令陳寶餘表示，118架UH-1H服役50年執行各項任務，共派遣300餘萬架次，總飛行時數達700餘萬小時，擁有「鋼鐵英雄」美譽，尤其是921大地震，深入災區救援，共飛行1741架次，救援300多位受困同胞；88風災同樣深入小林村、納瑪夏等災區，執行4105架次任務，運補10萬多加侖油料，並撤離災民2176人。

UH-60M黑鷹直升機是美國賽考斯基公司生產，配有雙渦輪引擎，可因應不同任務配備不同裝備，因以整合式面板取代傳統飛行及動力儀表，可大幅提升飛行員對駕駛狀況的掌握與操控。陸軍於2010年採購60架UH-60M黑鷹直升機，2014年起分10梯次分批交運返國，其中，移交空軍及空中勤務總隊各15架。

航特部表示，UH-60M採全數位化座艙設計，具備良好裝載能力與機動性，平時可支援災害救援及物資運補，戰時也可因應戰場環境不同。實施空中突擊、傷患後送、物資運載、軍品吊掛、戰場救援及空中指管等任務，將展開陸軍航護作戰嶄新的歷史篇章。

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