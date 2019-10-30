耗資千萬送西點軍校深造 4軍官服10年役就退伍

我國向美軍取得西點軍校就讀名額，讓陸軍官校優秀學生可經考取就讀，但目前已知有多名軍官一達法定役期10年即退伍，目前最資深的是西點軍校2007年班的女性軍官洪琬婷少校。圖為西點軍校學生，示意圖。（路透）

2019-10-30 07:49:33

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體消息指出，我國向美軍透過軍購取得西點軍校就讀名額，讓陸軍官校優秀學生可經考取就讀，今年上半年有兩位從西點軍校畢業的軍官，一達法定役期10年即退伍，統計到目前已有4位男性於服完法定役期即退伍，目前國軍自西點軍校畢業還在服現役的最資深軍官，則是西點軍校2007年班的女性軍官洪琬婷少校。

《聯合報》報導指出，我國陸軍官校優秀學生考取西點軍校後，從就讀到畢業耗資千萬，但今年上半年就有兩位從西點軍校畢業的軍官，一達法定役期10年即退伍，分別是砲兵江奇峰少校、裝甲兵連于仁少校。連與江是中正預校92、93年班第一名畢業的績優學生，分別畢業於西點軍校2009、2010年班。連于仁更因苦讀成績優異，曾被西點推薦、獲得2009年美國「明日領袖（Tomorrow’s Leader Award）」桂冠，成為當時我國軍校生在美國獲得的最高榮譽，也是首位台灣軍人獲此殊榮。

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報導指出，除了連于仁與江奇峰，送訓西點軍校卻在服完法定役期即退伍的還有李武陵、吳致庭，其中李武陵因無心軍旅從上尉階自願退伍，目前國軍自西點軍校畢業還在服現役的最資深軍官，則是西點軍校2007年班的女性軍官洪琬婷少校。至於我國目前持續送訓西點軍校的，還有徐以樂、李承濂及胡家琪這3名男女學生，他們在美表現優異，另有1名葉姓女學生則因適應問題被退學。

針對此一情況，軍方先前曾表示，未來送訓前將盡量掌握送訓者接受國軍長留久用的意願，並將此作為資格審查條件之一。針對江奇峰與連于仁兩位少校，陸軍司令部則表示，兩人今年因法定役期期滿提出退伍申請，雖經各級長官約談仍以個人生涯規劃為由辦理退伍，陸軍表達尊重，並期勉回歸社會後，將軍中所學發揮長才，蔚為國用。

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