白白胖胖錯了嗎？周玉蔻︰「我白胖，我驕傲！」

周玉蔻在臉書直言：「我白胖，我驕傲！」（資料照）

2019-10-29 14:24:33

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨日嘲諷總統蔡英文及民進黨多位縣市長「白白胖胖」，引起各界議論，同時也讓許多政治人物「檢視」自己的身材，資深媒體人周玉蔻就在臉書直言：「我白胖，我驕傲！」民進黨立委王定宇則在臉書強調，胖與膚色和是否認真工作、清廉與否及黨籍都無關，這是「身為胖子的嚴正抗議」。

王定宇在臉書質疑，韓國瑜是用身材來推論「是否認真工作」、「是否清白」，除了涉及歧視外也是荒謬立論，因為「各黨各組織各公司行號都有胖子吧」。王定宇指出，韓國瑜自稱黑黑瘦瘦，但是「常常一睡到近午，工作時間不長，上班也不認真，業務狀況外，請假規避議會監督」，以上的狀況才是「是否認真工作」的指標。然而王定宇也不忘關心韓國瑜：「至於黑瘦是否跟長期飲酒過度有關，值得研究研究！」

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周玉蔻則是在臉書直呼「我白胖！我驕傲！」，立委李俊俋則在底下留言：「我很胖，但不白，怎樣？」蔡總統連任競辦發言人顏若芳也留言：「姐，妳是胖在哪呀？」

王定宇在臉書強調，胖與膚色和是否認真工作、清廉與否及黨籍都無關，這是「身為胖子的嚴正抗議」。（資料照）

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