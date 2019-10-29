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怒批韓國瑜根本打臉自己！ 王丹：台灣人還要忍他多久？

韓國瑜（見圖）脫口扯「民進黨總統候選人蔡英文總統卻白白胖胖」，讓民運人士王丹對此怒批韓國瑜邏輯打臉自己，大嘆「台灣人還要忍受他多久」。（資料照）

韓國瑜（見圖）脫口扯「民進黨總統候選人蔡英文總統卻白白胖胖」，讓民運人士王丹對此怒批韓國瑜邏輯打臉自己，大嘆「台灣人還要忍受他多久」。（資料照）

2019-10-29 00:56:37

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜28日到彰化和國民黨立委參選人蕭景田共同造勢，接著竟脫口扯「民進黨總統候選人蔡英文總統卻白白胖胖」，讓民運人士王丹對此怒批韓國瑜邏輯打臉自己，大嘆「台灣人還要忍受他多久」。

綜合媒體報導，韓國瑜昨天晚上拿政治人物外型大做文章，大談他認為「很神奇的事情」，批評民進黨籍的總統蔡英文、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲以及基隆市長林右昌都「白白胖胖」。

韓國瑜提到，而國民黨籍的彰化縣長王惠美、台中市長盧秀燕以及新北市長侯友宜都黑黑瘦瘦、黑黑小小的。並做出結論「越支持民進黨的老百姓、鄉親，日子過得越辛苦，這不是很奇怪嗎？」

「如此秀下限的候選人，台灣人還要忍受他多久？」王丹用韓國瑜邏輯反嗆，「民進黨的賴清德，林智堅都不胖要怎麼說？國民黨的吳伯雄胖乎乎，要怎麼講？」認為韓國瑜攻擊政治對手的外貌，表現出自己的低俗，也反證了韓國瑜已經「找不到什麼可以攻擊」，才會拿外貌做攻擊。

王丹怒轟，拿胖瘦來當政治判斷的標準，就連幼稚園的小朋友都知道「太缺乏教養」，更超越文明底線。

王丹臉書全文

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