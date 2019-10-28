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韓國瑜錄片給91歲中風韓粉 家屬：哭得腦血管都通了

韓國瑜錄影給中風的韓粉看，家屬透露：「看一次感動一次哭得腦血管都暢通了」。（左圖取自影片，右圖記者陳冠備攝）

韓國瑜錄影給中風的韓粉看，家屬透露：「看一次感動一次哭得腦血管都暢通了」。（左圖取自影片，右圖記者陳冠備攝）

2019-10-28 19:20:16

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近期錄製1段24秒的影片，給1名高齡91歲中風住院的男性粉絲，韓粉在醫院內收到這段影片當場喜極而泣，其家屬在臉書指出，「爸爸看一次感動一次哭得腦血管都暢通了」。

高雄市長韓國瑜在影片中指出，「老伯你好，我是高雄市長韓國瑜，聽說您身體不太舒服，我很擔心，要拜託您趕快恢復健康，明年1月11號我們一起去投票，保護中華民國，身體健康，踴躍的去投票，趕快康復，我們大家一起加油，好不好，祝福您。」

家屬錄下老伯收到影片後的模樣，鏡頭前方老人家哭得一把鼻涕、一把眼淚，家屬表示，「韓市長昨晚得知我91歲的父親中風住院，隨即在百忙之中錄了勵志短片，撫慰父親的心靈。感恩再感恩」，並強調，「爸爸看一次感動一次哭得腦血管都暢通了」。

不少網友知悉此事後，紛紛留言指出「那柯屁真的沒醫術了！被禿子打敗嘍」、「到底有什麼神力可以讓老人家朝他膜拜」、「全台灣的醫院可以關門了比神還厲害啊？」、「韓國瑜落選後再被罷免就可以天天哭，血管更暢通」、「這種造神技倆就是學共產黨」。

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