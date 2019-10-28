何謂「魔鬼」？蔡碧仲：在法界首屈一指 所為卻違反律師倫理

立法院司法及法制委員會。（資料照，記者謝君臨攝）

2019-10-28 13:31:26

〔記者謝君臨／台北報導〕針對港女命案兇嫌陳同佳來台投案爭議，行政院長蘇貞昌日前點名前總統馬英九扮演哽咽同情角色，其密友律師陳長文卻向港府獻策，「魔鬼一一現形」。法務部政務次長蔡碧仲上午表示，若在法界首屈一指，所為卻違反律師倫理，這樣的行徑就叫做「魔鬼」，任何國人都有權利指摘，因為他把國家利益棄之不顧。

立法院司法及法制委員會上午併案審查「刑事訴訟法部分條文修正草案」，邀請司法院秘書長林輝煌、法務部政次蔡碧仲等官員報告並備詢。國民黨立委陳玉珍質詢時，詢問蔡碧仲對於蘇貞昌「魔鬼說」的看法。

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蔡碧仲回說，什麼叫「魔鬼」？就是不就事論事，不依法行政，很多事情不循正道而為，作為一個辯護人，應針對被告最大的利益去辯護，假設律師沒有從被告的利益去考量，還跟這個殺人事實很明確的人說，將來到台灣可以用「過失」、回香港還可以獲補助等，類此這樣的前提，就是「魔鬼的交易」。

陳玉珍批評，不該隨意指稱別人是「魔鬼」，行政官員不應該一直行政指導，會傷害國人對司法的信心。

蔡碧仲強調，行政院長是國家最高行政首長，應表達國家立場，不講才奇怪，有人曾在國家是首屈一指，在法界備受尊崇，假設確實有違背律師倫理，這樣的行徑叫「魔鬼」，這樣的交易就叫做「魔鬼交易」，任何國人都有權利指摘，因為他把國家利益棄之不顧。

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