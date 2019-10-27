不滿被批「魔鬼」 馬英九：蘇貞昌心術不正 應趕快辭職

行政院長蘇貞昌日前批評前總統馬英九「魔鬼現形」，馬英九昨助選時反嗆蘇貞昌「心術不正、信口開河」。（記者翁聿煌攝）

2019-10-27 05:30:00

〔記者翁聿煌、施曉光／綜合報導〕前總統馬英九與行政院長蘇貞昌為陳同佳案隔空互嗆、愈演愈烈，馬英九昨天說，外界將他與陳長文扯在一起，真是莫名其妙，蘇貞昌批評他是魔鬼，實在是「心術不正、信口開河」，他認為蘇貞昌不適任，應該趕快辭職。

馬辦：欺騙神明的人講話 有人信嗎

馬英九昨赴三峽為國民黨提名的立委參選人林金結助選，到三峽市場掃街拜票，受訪時做上述表示。

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馬辦昨天也發聲明批說，陳長文律師已經對外說得很清楚，過去一年沒去香港，蘇貞昌還言之鑿鑿編了這麼多故事，「一個欺騙神明的人，現在又來騙人民，他講的話有人會信嗎？」

吳敦義籲蘇收回「魔鬼」二字

國民黨主席吳敦義受訪時，則呼籲蘇貞昌收回「魔鬼」這兩個字。吳敦義表示，「魔鬼」這個形容詞太不適用了，話也太重了，如果問他蘇貞昌是不是「魔鬼」，他不會這樣講，中華民國應該沒有魔鬼，政見或許不同，眼光或許不一樣，作法可能不相同，但一定要尊重對方的人格。

馬：陳長文辦什麼案 我怎麼知道

對於理律法律事務所資深合夥人陳長文是否是陳同佳的辯護律師，馬英九受訪時說，「陳長文辦什麼案子，我怎麼知道呢？跟我有什麼關係呢？」馬英九認為，外界又將他與陳長文扯在一起，真是莫名其妙。

對蘇貞昌在立院答詢時，表達「死刑定讞就該執行」的說法，馬英九表示，蔡英文總統上任三年多，只有執行一個死刑，「死刑是白訂的嗎？」案件三審定讞了就應該執行，不執行是違法的，為何拖這樣久？馬強調，死刑是台灣正在執行的法律，不要光用嘴巴講，法務部應該依法執行死刑。

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