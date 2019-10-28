澳洲眾議院請願網站發起連署「承認中華民國台灣」

澳洲民眾發起連署，要求政府承認中華民國台灣。（路透檔案照）

2019-10-28 00:55:58

〔即時新聞／綜合報導〕繼德國、美國有人發起連署，要求該國政府與台灣建立邦交之後，澳洲眾議院請願網站現在也有民眾希望與台建交，眾議院已審核、准許此項連署至11月20日止，屆時提案將送往眾議院，澳方也須對此進行答覆。

澳洲眾議院請願網站顯示，第EN1120號請願書為「對中華民國台灣的外交承認」，內容顯示，澳大利亞政府目前未與中華民國台灣建立正式外交關係，台灣是澳洲的主要貿易夥伴，且澳洲與台灣實際上保持著非正式的外交關係。

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請願書指出，台灣是現代自由、民主國家，人口有2400萬左右，是東亞地區民主、法治的燈塔，且台灣在國防領域具有重要作用，能保障東亞地區安全，原則上，承認台灣是一個民主、自由的國家是正確的選項，長久以來的事實顯見，世界上除了有一個中國，還有一個台灣。

目前提案已有4151人連署，將於11月20日截止，時間到後將送往眾議院，並由負責答覆請願的政府人員出面回答，屆時可透過該網站觀看完整回覆；有別於德國、美國請願規則，澳洲眾議院請願是申請請願前就必須先審核，通過後不設有連署人數門檻，但人數愈多愈能使澳方更為重視，且連署者限定為澳洲公民。

臉書粉絲專頁「TaiwanWarmPower」指出，澳洲政府在2016年的人口普查中，統計台灣裔澳洲公民有7萬790人，台灣民眾除了可向具有澳洲公民身分的親友告知此連署案外，也可藉由澳洲打工度假、或是在澳洲就學的親友，請他們向更多澳洲民眾告知此連署。

觀看連署請點擊下方連結

澳洲眾議院請願網站傳送門

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