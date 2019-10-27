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澎湖縣長指小三通有名無實 陸委會：中央地方協力

韓國瑜表示假如當選總統將研擬「開放」澎湖小三通，澎湖縣長賴峰偉也表示，受限於運能，澎湖「有小三通之名，無小三通之實」。對此，陸委會表示，中央與地方政府是協力關係，只要對民眾有利，縣政府提出需求，中央政府一定盡量來配合。圖為馬公港。（資料照，記者劉禹慶攝）

韓國瑜表示假如當選總統將研擬「開放」澎湖小三通，澎湖縣長賴峰偉也表示，受限於運能，澎湖「有小三通之名，無小三通之實」。對此，陸委會表示，中央與地方政府是協力關係，只要對民眾有利，縣政府提出需求，中央政府一定盡量來配合。圖為馬公港。（資料照，記者劉禹慶攝）

2019-10-27 23:55:27

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜今日在澎湖表示，假如他當選總統能研擬「開放」澎湖小三通，澎湖縣長賴峰偉也表示，受限於運能，澎湖「有小三通之名，無小三通之實」。對此，陸委會表示，中央與地方政府是協力關係，只要對民眾有利，縣政府提出需求，中央政府一定盡量來配合。

陸委會表示，政府一向非常支持澎湖發展，並致力澎湖與中國大陸的海空運輸便捷化，以促進陸客到澎湖觀光，政府不僅核定馬公港是「小三通」及「大三通」兩岸海運直航港口，亦將馬公機場列為「大三通」兩岸空運直航機場，只要澎湖縣政府提出需求，中央政府依照現行政策及法規，即可配合處理兩岸海空運直航相關事宜，沒有另需獲得中央政府同意的問題。

陸委會表示，賴峰偉上任以來，陸委會持續與縣府保持聯繫溝通。今年5月澎湖與上海觀光包機首航，即是陸委會主委陳明通在聽取賴峰偉建言後極力促成，並已順利完成；麗星郵輪亦依現行規定予以核准，順利載運陸客到澎湖觀光。

陸委會再次重申，政府歡迎陸客來台（含金馬澎）觀光，並已備具「大三通」及「小三通」之兩岸海空運輸便捷機制。中央與地方政府是協力關係，只要對民眾有利，縣政府提出需求，中央政府一定盡量來配合。

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