韓國瑜開放澎湖小三通 觀光局：秋冬遊已帶動超過百萬旅遊人次

國民黨總統參選人韓國瑜允諾要開放澎湖小三通，帶動地方觀光，卻慘遭陸委會打臉，澎湖小三通10年前就已開放。交通部觀光局今天表示，澎湖小三通已實施超過10年，無須再行研議開放；另，近年國人前往澎湖旅遊興盛，在秋冬國民旅遊計畫實施下，108年1到9月已有110萬人次，較107年同期成長11%。（資料照）

2019-10-27 16:17:18

〔記者蕭玗欣／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜允諾要開放澎湖小三通，帶動地方觀光，卻慘遭陸委會打臉，澎湖小三通10年前就已開放。交通部觀光局今天表示，澎湖小三通已實施超過10年，無須再行研議開放；另，近年國人前往澎湖旅遊興盛，在秋冬國民旅遊計畫實施下，108年1到9月已有110萬人次，較107年同期成長11%。

觀光局表示，政府自90年1月1日起實施小三通政策。實施初期以金門、馬祖為主，澎湖採專案辦理。但自97年10月修訂「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」，已實施澎湖小三通常態化超過10年，無須再行研議開放。

請繼續往下閱讀...

觀光局表示，近年來國人前往澎湖旅遊興盛，106年約有115萬人次到訪、107年為118萬次，108年1到9月約110萬人次，較107年同期成長11%。為刺激並鼓勵國人前往離島旅遊，觀光局辦理的「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，針對團體前往澎湖旅遊或是自由行澎湖住宿，也有加碼作法。

觀光局統計，截至目前，已補助173團旅行團體、7266名旅客前往澎湖旅遊；自由行旅客計約有補助8萬8000名使用4萬4000個房間，是離島中使用自由行補助最踴躍的縣市。

另，觀光局為推廣澎湖秋冬淡季旅遊，今年8月17日至11月2日舉辦「2019澎湖國際海灣燈光節」，截至10月20日止，更吸引11萬2000人次到場參觀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法