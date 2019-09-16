中國9/20恢復20小三通城市金馬澎自由行 楊鎮浯：好消息

2019-09-16 21:15

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今晚宣布，中國境管單位已同意9月20日起恢復福建省（福州、廈門、漳州、泉州、龍岩、莆田、三明、南平、寧德）、浙江省（溫州、麗水、衢州）、江西省（撫州、上饒、鷹潭、贛州）與廣東省（梅洲、潮州、汕頭、揭陽）等20個小三通自由行城市居民，可辦理赴金門、馬祖、澎湖小三通個人旅遊簽證申請。

縣長楊鎮浯說，這個好消息終於確定，今天能有這樣一個正面的回應，也表示大家對於金門這樣一個特殊處境的理解。同時，也希望兩岸當局今後在有關金門的發展上能夠有更多的同理心及支持。

楊鎮浯說，在旅遊的部份，除爭取政策的解禁，地方政府在包括拓展東南亞的客源、包機、厚植觀光實力及基礎建設，趁此機會改變觀光體質的一些政策也陸續出籠，希望讓金門的觀光朝向永續發展的道路。

縣府觀光處指出，根據可靠消息，中國中央釋放給福建省、廈門市等出入境管理部門的通知及對外的公告，已同意前述包括福建省等在內的20個海西自由行城市居民，得辦理赴金馬澎個人旅遊簽證申請，這對長期仰賴小三通的金門觀光產業而言，無疑是打了一劑強心針。

觀光處處長丁健剛說，當中國文化和旅遊部公告自8月1日起暫停中國47個城市居民赴台自由行，縣長楊鎮浯第1時間致電中國國台辦即表達立場，接著邀澎湖、連江縣府會拜會國台辦主任劉結一，爭取對金馬澎的旅遊政策應有區隔作為，至少維持更早實施的小三通自由行20城市試點中與47個自由行城市有重疊、且對金門產業有實質、直接影響的福州、廈門、漳州、泉州、龍岩、溫州等六城市往來，使金馬澎小三通自由行維持一定量體，穩定地方產業經濟。

丁健剛說，中國恢復20個海西自由行城市居民赴金門，是金門觀光推進發展的一小步，未來還將面臨更多挑戰，縣府仍將秉持一貫態度，主動出擊，繼續積極爭取與打造屬於金門特有的觀光與發展優勢。

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