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劉宥彤對賭百萬雞排遭威嚇 蔡沁瑜：若提告求償夠請雞排
2019-10-27 23:56:53
〔記者蔡淑媛／台中報導〕「若韓國瑜拿到800萬票或正負20%，就買100萬台幣雞排！」郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤日前在臉書與資深音樂人劉家昌對賭，執行長蔡沁瑜今天下午在郭台銘台中感恩見面會前受訪，她表示，「有韓辦的人寫信向劉感謝幫忙催票，但我們（郭家軍）不是這個意思」，而且陸續有些人到劉宥彤臉書嗆聲、字眼也不好聽「有到威嚇的地步」，如果依之前流言、恐嚇來提告或求償，「相信這些錢也是夠請雞排！」
至於是否請得成？蔡沁瑜說，台北市長柯文哲之前都說這是「穩贏的」，至於郭辦對這件事就不做預言家；她強調，劉宥彤有說這是抒發己見，這樣發文不代表郭辦立場，「我們笑笑看過而已」，而萬一輸了，「100萬也會她自己買單」！
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蔡沁瑜也說，劉宥彤在發出祭雞排文後，陸續有些人到劉宥彤臉書嗆聲，字眼也不好聽，有到威嚇的地步，如果依之前流言、恐嚇來提告，或求償「相信這些錢也是夠請雞排！」