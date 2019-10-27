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台北客家義民嘉年華 柯文哲、李永得帶頭「挑擔奉飯」

「臺北客家義民嘉年華-挑擔踩街及主祭大典」27日舉行，台北市長柯文哲出席，並主持儀式。（記者方賓照攝）

「臺北客家義民嘉年華-挑擔踩街及主祭大典」27日舉行，台北市長柯文哲出席，並主持儀式。（記者方賓照攝）

2019-10-27 10:01:45

〔記者陳璟民／台北報導〕今年「台北客家義民嘉年華」活動，今天上午由台北市長柯文哲、行政院客家委員會主委李永得等人，領頭「挑擔奉飯」踩街登場；柯文哲致詞說，感謝義民爺給大家風和日麗的好天氣，讓大家可以聚在一起為國家努力，這個活動邁入第32年，這次在濟南路挑擔場地出發，他帶著祈福感恩的心情參加活動，謝謝大家以實際行動關心客家、支持客家。

李永得表示，每年一次義民爺祭典「挑擔奉飯」，是藉此儀式感恩先民不分族群，用生命保衛家園、捍衛價值，讓我們今天能安居樂業、自由民主，期待大家藉著挑奉飯，記住客家精神，傳揚下去。

台北市客委會主辦「台北客家義民嘉年華」，邀請來自全國的19尊義民爺、忠勇公遶境台北並祈福；今早挑擔奉飯踩街隊伍，於柯文哲、李永得等人拼貼台灣地圖，象徵各地義民爺、忠勇公齊聚加持後，從濟南路出發，經中山南部，到設在中正紀念園區的主祭大典會場，蔡英文總統上午近11點將出席主祭大典，向客家鄉親表達敬意。

「臺北客家義民嘉年華-挑擔踩街及主祭大典」27日舉行，台北市長柯文哲出席，並主持儀式。（記者方賓照攝）

「臺北客家義民嘉年華-挑擔踩街及主祭大典」27日舉行，台北市長柯文哲出席，並主持儀式。（記者方賓照攝）

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