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談司法改革 陳師孟嘆：豬吠火車

監委陳師孟在最新的「尖尾週記」想請教司法院的大家長，「這樣的裁判品質，你滿意嗎？」（圖擷取自「尖尾週記」）

監委陳師孟在最新的「尖尾週記」想請教司法院的大家長，「這樣的裁判品質，你滿意嗎？」（圖擷取自「尖尾週記」）

2019-10-27 00:22:36

〔記者鍾麗華／台北報導〕監委陳師孟在最新的「尖尾週記」表示，他一個多月前曾巡查司法院，談到如何提高人民對司法的信任，搬出檯面的仍然是所謂的「國民參審制」，這個半調子的設計，只證明司法院牢不可破的本位立場。他雖力主應該接納監察權的制衡糾錯，當然還是「豬吠火車」。

陳師孟說，在監委可否彈劾法官議題上，數度和他交鋒的司法院秘書長呂太郎，這個月初才蒙蔡總統欽點任命為大法官，以後監察權的行使範圍若真聲請釋憲，將是由呂大法官在內的大法官會議說了算，他「點滴在心頭」。

陳師孟提到，上週三他又輪值，陳情案中有兩件很相似，都有關法官的「天才」判決。第一件是去年底里長選舉發生的賄選案，陳情人認因對手買票而致落選，事經調查局與檢察署調查，收賄者均坦承且交出買票錢，本以為對手必是當選無效。

不料，士林地院卻判決無罪，理由有兩個：一是收賄者承認賄款已經花掉了，那麽查扣到的就不是用來買票的那些鈔票，所以不能算證物；二是收賄者的年齡與買票者相差20多歲，應該互不熟識，一般而言向陌生人買票的風險太大，所以不可能發生。既然人證與物證都有瑕疵，法官難道不能判無罪？這個案子是誰辦的？鼎鼎大名的蔡守訓法官赫然在目。

另一件陳情案是有關債權人申請扣押債務人的銀行存款，不料執行書送達銀行當日，有人暗中通報債務人，竟被債務人之子在執行扣押前領出存款，脫產成功。陳情人向法院提出債務人與其子的通話錄音記錄逐字稿，倆人討論處理方式一清二楚，不料法院卻說該通話記錄來源不明，無法做為證據，因此脫產無罪。這個案子是誰辦的？鼎鼎大名的曾德水法官赫然在目。

陳師孟說，他只想請教司法院的大家長，「這樣的裁判品質，你滿意嗎？你覺得人民可以信任司法嗎？你覺得監察權還是少來找麻煩嗎？或是你覺得蔡總統已經不再把『司法改革』掛在嘴上，所以沒有人會在乎了？即使人民還是會在乎，但是你在乎人民嗎？」

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