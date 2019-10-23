陳同佳案》傳搭晚間8：10搭乘華航抵台 知情人士：陳未登機

〔記者溫于德／台北報導〕稍早有消息指出，港女箱屍命案兇嫌陳同佳晚間8點10分將搭乘華航班機來台灣。但知情人士指出，陳男晚間並未登機，且今晚不會抵達台灣。
今晚有他家媒體率先報導，陳男將透過晚間8點10分的華航班機來到台灣，內政部與航空警察局已戒備待命，桃園機場相關人員也說，若陳男抵達台灣機場，會等同班機所有乘客下機，再由司法、警政單位陪同人員押解人員，再由航警與移民署人員協助戒護與及負責相關入境事務，隨後搭車離開。
但知情人士否認陳男今晚有登機。
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〔記者溫于德／台北報導〕稍早有消息指出，港女箱屍命案兇嫌陳同佳晚間8點10分將搭乘華航班機來台灣。但知情人士指出，陳男晚間並未登機，且今晚不會抵達台灣。
今晚有他家媒體率先報導，陳男將透過晚間8點10分的華航班機來到台灣，內政部與航空警察局已戒備待命，桃園機場相關人員也說，若陳男抵達台灣機場，會等同班機所有乘客下機，再由司法、警政單位陪同人員押解人員，再由航警與移民署人員協助戒護與及負責相關入境事務，隨後搭車離開。
但知情人士否認陳男今晚有登機。
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