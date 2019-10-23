建置營區智慧型監視系統 國軍明年起投入128億

2019-10-23 20:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為強化營區具備告警、防護能力，因此陸軍司令部明年起統籌三軍及各單位需求，共編列128億202萬5000元預算，至2025年止建置「重要防護營區智慧型警監系統」，但國防部明年度預算書對此預算卻未清楚說明，引發立法院預算中心質疑。軍方日前在立院表示，此計畫將用於各單位284個營區，特點在於整合中央監控、智慧型與影像傳輸能量，達先期預警、反應效應。

國防部明年度預算書顯示，陸軍司令部明年起至2025年止為建置「重要防護營區智慧型警監系統」，統籌各單位需求，共投入128億202萬5千元。立法院預算中心日前發表國防部明年度預算評估報告內容指出，其中明年度預算約5310萬5000元左右。

但預算中心報告指出，各需求軍種在預算書中，均僅列示各自所需計畫總經費及分年預算額度，關於系統規劃建置營區數目、採購設備品項及數量等攸關資訊則均未載明，外界難以知悉其建置成本妥適性外，亦不利立法院審議預算時評估其合理性。

對此，民進黨立委吳焜裕日前在立法院外交及國防委員會詢問此案細節，以及新系統和現有系統有何差別？陸軍參謀長楊海明答詢表示，此案是為強化營區整體安全管制、先期預警掌握和反應，因此國軍檢討各單位後，預計在各軍兵種284個營區建置。

楊海明表示，現在一般營區的監視系統各自獨立，且各廠牌都有、分屬不同單位管理，而新系統建置後，除具智慧型特點，也可統一整合中央監控、影像傳輸系統。

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