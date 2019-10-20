美國評台灣後備軍是「無效戰力」？ 國防部：媒體嚴重汙衊

2019-10-20 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體今（20）日報導，根據國安官員披露，美國國防部近十年來，以「永平」與「永靖」專案為名，持續評估台灣建軍與用兵，美軍認為我國的後備部隊「虛有其表」，並批評為「無效戰力」，國防部今澄清「美方從未發表該種評論」，並指控「媒體報導內容不公已嚴重汙衊我國所有後備軍人，損及國家形象與尊嚴」。

綜合媒體報導，《聯合新聞網》今報導「美方評估國軍後備為無效戰力」，國防部晚間發出新聞稿回應，「我國後備制度因應敵情威脅及考量國內民生經濟發展不斷修正，目前符合『台澎防衛作戰整體防衛構想』所需，能達到『立即動員，立即作戰』的要求，另還列管後備軍人每年依時依令報到參加動員召集及訓練，並在漢光演習中共同完成多項戰力驗證，為常備部隊最強而有力的後盾」，針對媒體引述國安官員言論的報導，國防部指控，「報導內容不公，且已嚴重污衊我所有後備軍人」。

此外，國防部還指出，我國後備軍人概約為230萬人，列管退伍8年內精壯之人力約77萬人，召訓人員以役期長、戰技純熟之志願役退伍軍人為主，4個月軍事訓練役男為輔，並依據目前國軍動員部隊員額，按編實、擴編、軍勤隊作戰需求，概約30餘萬人，其餘40萬人則列為戰耗補充梯隊，「其編組及訓練每年均依計畫執行，期末均須完成鑑測合格，制度與美國的國民兵制度完全不同」。

最後，針對媒體藉國安官員言論稱「美方貶低國軍後備」，國防部強調，「美方與台灣充分研討及現地參訪後備部隊後，已完全瞭解台灣後備制度，但未曾公開發表『虛有其表，無效戰力』的評估，對於媒體捕風捉影的錯誤報導內容，國防部至感痛心及遺憾」。

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